Het College en vijf andere Vilvoordse scholen nemen deel aan Rode Neuzen Dag: “Mentaal welbevinden bovenaan de agenda zetten” DBS

19 juni 2019

11u09 4 Vilvoorde Liefst zes scholen uit Vilvoorde gaan volgend schooljaar deelnemen aan de Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius verruimt zich dit jaar, want in tegenstelling tot de voorbije jaren is de focus niet enkel op het mentale welzijn, maar ook op de fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren.

Het hoogtepunt van de Rode Neuzen Dag vindt dan wel pas op vrijdag 29 november plaats, nu al maken scholen zich op voor hun deelname. Zo ook in Het College in Vilvoorde. “Wij stellen vast dat mentaal welbevinden een ‘issue’ is dat we bovenaan de agenda moeten zetten”, zegt Griet Van Grunderbeek van Het College. “Dat blijkt ook uit bevragingen. We hebben op school een groepje met vertrouwensleerlingen dat daar volgend jaar ook verder wil rond werken. We namen vorig schooljaar ook deel aan de Rode Neuzen Dag; dat was een fijne ervaring en onze leerlingen zijn graag bereid om opnieuw deel te nemen.” Concrete plannen voor de actie dit jaar zullen in september gesmeed worden.

De andere Vilvoordse scholen die deelnemen zijn: technisch atheneum Campus De Brug, stedelijke school De Vest, gemeentelijke basisschool De Groene Planeet, Het Atheneum en vrije basisschool Heilig Hart.