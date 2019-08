Hermitage in Sint-Petersburg charmeert streekgenoten DBS

07 augustus 2019

19u48 0 Vilvoorde Het cruiseschip Celebrity Reflection voerde dertien streekgenoten zopas 2.451 zeemijl (5.459 km) van Amsterdam naar Warnemünde/Rostock, Helsinki, Sint-Petersburg, Tallinn, Stockholm, Kopenhagen en terug naar Amsterdam. Het gaat om inwoners van Vilvoorde, Meise, Nieuwenrode en Steenokkerzeel.

Ze hadden eerder al, los van mekaar, de smaak van het Noorden te pakken gekregen door een cruise naar de Noorse fjorden. Op de stappenteller zorgden de excursies voor een totaalscore van goed 115.000. Het bezoek aan de Hermitage in Sint-Petersburg (Rusland) bleek de topper tussen sowieso al vele hoogtepunten.

De Baltic Cruise werd georganiseerd door Go For Cruise, met zetel in Vilvoorde. Sommige deelnemers hebben de smaak duidelijk te pakken. Ze hebben ondertussen besloten om in de zomer van 2020 een cruise naar IJsland te maken.