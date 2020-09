Heraanleg van Rooselveltlaan is ook zoektocht naar Middeleeuwse restanten Margo Koekoekx

17 september 2020

14u54 0 Vilvoorde Het openbaar onderzoek naar de heraanleg van de F. Rooseveltlaan en de Toekomststraat gaat van start. Het doel is om de randen van het plein aan te pakken. Dat komt ten goede van de voet- en fietspaden én het zal er fraaier uitzien wat de omgeving betreft. Intussen loopt ook een archeologisch onderzoek.

Begin 2021 start normaliter de heraanleg van de randen van de Rooseveltlaan. Tegelijkertijd nemen ze ook de randen van de Toekomststraat (tussen F. Rooseveltlaan en Hendrik I-lei) onderhanden. De aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning werd recent ingediend. In het kader van die aanvraag start binnenkort een openbaar onderzoek.

Vooral de fietspaden liggen er al jaren erbarmelijk bij. In de toekomst zullen de randen van het plein er fietsveiliger bijliggen. “Ook voor voetgangers, en niet te vergeten voor mensen met buggy’s of een rolstoel zal het een wereld van verschil zijn”, zegt schepen voor Mobiliteit Barbara De Bakker (Groen).

Schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes (Open Vld): “Niet alleen de veiligheid van fietsers en voetgangers zal hierdoor verhogen, we verfraaien daarnaast de publieke ruimte. We zijn er ons van bewust dat deze werken – in het midden van ons stadscentrum – hinder zullen veroorzaken, maar zullen in meerdere fases te werk gaan om deze zoveel mogelijk te beperken.”

Recreatie op uiteinden van plein

Het ontwerp voor de koppen van het plein, de ene ter hoogte van de Mechelsestraat en de andere ter hoogte van de Campionlei voorziet ruimte voor ontspanning. Ter hoogte van de Mechelsestraat denken ze aan een terraszone, diverse types zitmogelijkheden, een waterelement en ruimte voor sport en spel. Aan de westzijde komt een groenzone met speel- en zitelementen. De speelzones aan beide zijden zullen voor de verschillende leeftijdsgroepen speelelementen omvatten om zo voor ieder wat wils te voorzien.

(Lees verder onder de foto)

Archeologisch onderzoek

Door het uitgebreide archeologisch onderzoek, liep de opmaak van de plannen vertraging op. Aan de hand van een schriftelijk onderzoek en 30 boringen brachten ze de geschiedenis van de straat in kaart. De Rooseveltlaan was een belangrijke locatie voor de stad, zeker tijdens de middeleeuwen omdat zich hier de stadswallen, gracht en Mechelse stadspoort bevonden. Tijdens de uitvoering van de werken graven ze proefsleuven ter hoogte van de Mechelsestraat om mogelijke restanten van deze middeleeuwse bouwwerken te lokaliseren.

Voor er een definitieve planning opgemaakt wordt, moet eerst de vergunning rondkomen en moet een aannemer aangeduid worden. “Van zodra de aannemer bekend is, zal in samenspraak een gedetailleerde planning opgemaakt worden. Over de fasering, de omleidingen en andere minderhinder-maatregelen wordt in een later stadium – wellicht na nieuwjaar – nog uitgebreid gecommuniceerd”, stelt Vaes.