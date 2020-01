Hele dag gezocht naar Frederik (21) Redactie

03 januari 2020

In Vilvoorde is gisteren een hele dag gezocht naar Frederik Vanclooster. De 21-jarige student computerwetenschappen verdween tijdens een fuif van oud op nieuw en is nog steeds spoorloos. De politie vreest dat hij in het kanaal Brussel-Schelde terechtgekomen is. "Ik durf te zeggen dat we hem anders al wel gevonden zouden hebben", zegt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen. "Maar dat is niet het geval. En dat is heel onheilspellend." Vandaag worden de zoekacties verdergezet.

