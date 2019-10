Heemkundige Kring Hendrik I publiceert boek over de geschiedenis van Koningslo Margo Koekoekx

27 oktober 2019

07u25 0 Vilvoorde Paul Gobin (63) is één van de vier schrijvers die meewerkte aan het boek over de geschiedenis van Koningslo. In februari schoten ze uit de startblokken en sinds september is hun publicatie klaar. Ze benaderden de geschiedenis langs verschillende kanten en brachten die op een leuke manier met de nodige foto's aan de man.

Paul verhuisde de eerste 30 jaar van zijn leven zo’n tien keer. Van het Brusselse, tot Mortsel, Berchem en Oppem om de 33 daaropvolgende jaren in het Vilvoordse Koningslo neer te strijken én te blijven plakken. We spraken hem onder de watertoren van Koningslo.

Vanwaar het idee om een boek over Koningslo te schrijven?

“Toen Philippe Cornut en ik op de terugweg waren van een gezamenlijke activiteit zei Philippe plots: “Niet verschieten: ik ga een werk schrijven over de geschiedenis van het kerkhof.” Toen was het zaadje geplant en rolden ook Gilberte Herbosch en Marcel Stappers in het project. Het werd een boek met verschillende insteken over de geschiedenis van Koningslo. Er was trouwens nog nooit eerder iets uitgebreid geschreven over Koningslo. We vonden dat we daar iets aan moesten doen.”

Over welke thema’s gaat het zoal?

“Gilberte is een kwieke dame die al heel haar leven sinds 1940 in Koningslo woont. Zij heeft een stuk geschreven over haar jeugdherinneringen. Echt een aanrader om te lezen! En het hoofdstuk over het kerkhof is ook heel leuk geschreven.”

Leuk schrijven over een kerkhof?

“Hij heeft dat op een leuke manier aangepakt. Zo bestaat het kerkhof van 1928 en beschrijft Philippe de mode door de jaren heen aan de hand van de prentjes op de graven. Hij beschrijft de hoeden, baarden en snorren, klederdracht, juwelen,... van toen, echt alles komt aan bod.”

Dan gaat er nog een deel van het boek over het Kasteel van Koningslo.

“Dat schreef Marcel in samenwerking met de stadsarchivaris. In Koningslo spreken ze trouwens van het kasteel, maar eigenlijk was het een landhuis. Vilvoorde had namelijk drie kastelen en drie landhuizen. Dat kasteel stond hier wat verderop waar nu het Athena Business Center is en voorheen Kodak was op de hoek van de Steenstraat en de Streekbaan.”

Hoe ben je bij de Heemkundige Kring beland?

“Toen ik met pensioen ging vijf jaar geleden ben ik uit interesse een gidscursus gaan volgen. Eerst gidste ik vooral vrienden en familie en nu ben ik stadsgids in Vilvoorde en Grimbergen. Om stadsgids te zijn moet je wel wat weten en opzoeken over de geschiedenis en zo kwam ik met de Heemkundige kring in contact. Sindsdien ben ik één van hun meer dan 300 leden.”

Wat mogen we nog verwachten aan publicaties?

“Gilberte heeft een stuk klaar over de Sint-Aloysius van Gonzaga kerk. Haar artikel kan je lezen in onze volgende nieuwsbrief in januari verschijnt. Daarnaast zijn we informatie aan het verzamelen over de krijgsgevangenenkampen na WOII.”

Ben jij ook geïnteresseerd in de geschiedenis van Koningslo? Dan kan je het boek altijd bestellen bij Heemkundige kring Vilvoorde Hertog Hendrik I vzw meer informatie vind je op hun website heemkring-vilvoorde.be