Heel weekend de beentjes strekken in de Spiegeltent JCV

29 december 2019

19u32 0 Vilvoorde Zondagnamiddag was Swing time in de Spiegeltent op de Grote Markt ion Vilvoorde. Dansclub VIDAK sloot er met een ballroomevent een heel weekend van feest af.

Vrijdag waren jong en oud al welkom op de PK Rollerdisco. Zaterdag was er dan weer de 70’s fuif van WTC Peutie. VIDAK zorgde zondag voor een afsluiter in stijl met een dansevenement in de stijl van de glorierijke ballroomtijden.

De Spiegeltent op de Grote Markt blijft nog een week in gebruik. Vrijdag 3 januari is er foute party, terwijl zaterdag gereserveerd is voor een kindermiddag en een Jazz Café met live optredens. Zondag wordt er afgesloten met de traditionele nieuwjaarsreceptie voor de bevolking.