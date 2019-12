Heb jij ook zoveel spullen in huis? Ze zijn nog in goede staat maar je gebruikt ze niet meer. Hier is de oplossing Na testperiode zijn Intercommunales Incovo en Interza, en de Kringwinkels Ecoso en Televil klaar om uit te breiden in de regio MKV

19 december 2019

11u53 0 Vilvoorde De voorbije maanden zijn Interza, Incovo, Ecoso en Televil gestart met een pilootproject rond het inzamelen van herbruikbaar materiaal. Er werden manden geplaatst op drie pilootlocaties: bedrijf Athlon in Machelen, productiehuis De Mensen in Zaventem en school GTI in Londerzeel. Daarin konden werknemers, leerlingen en vrijwilligers dan herbruikbare spullen leggen. Die werden vervolgens opgehaald en opnieuw te koop aangeboden. De reacties waren lovend.

Het concept is simpel: breng met zoveel mogelijk collega’s, leerlingen, medewerkers.. oude, herbruikbare spullen naar het werk en verzamelen alles op één plaats. De Kringwinkel brengt manden, haalt het materiaal op, maakt het verkoopsklaar en verkoopt het vervolgens door.

Incovo en Interza stellen de formule nu ook open voor alle andere bedrijven, scholen en verenigen in hun werkingsgebied. Dat omvat de gemeenten Vilvoorde, Zaventem, Zemst, Steenokkerzeel, Kampenhout, Machelen, Meise, Londerzeel, Wezembeek-Oppem en Kraainem. Wie wil kan intekenen om in 2020 mee te doen met ‘Haal alles uit de kast’.

Gele Best-zakken

Eerder deden ze al het gele Best-zakken project. Twee maal per jaar konden inwoners herbruikbare spullen in de gele Best-zak klaarzetten en haalde Incovo en de kringwinkels Televil en Ecoso ze op. Ze waren genoodzaakt het project te stoppen nadat één van de partners het project verliet. “De inwoners vonden dat erg jammer”, weet Herlinde Baeyens, projectverantwoordelijke bij Incovo en Interza.

“Veel mensen hebben in de kasten thuis heel wat spullen die ze niet meer gebruiken. De kleren vallen niet meer in de smaak, niemand leest nog de boeken, bekijkt nog de DVD’s, speelt nog met het speelgoed. Je kan elektrische apparaten dubbel hebben, of uitgekeken zijn op je servies, … Die spullen verdienen een tweede leven, maar ze wegbrengen naar de Kringwinkel komt er vaak niet van”, gaat Herlinde verder. Met dit nieuwe systeem hopen ze spullen efficiënt te hergebruiken.

Wil je zelf met jouw vereniging of op het werk meedoen? Schrijf je dan in. De Kringwinkel zorgt voor het brengen en ophalen van de manden. Alle informatie op www.haalallesuitdekast.be.