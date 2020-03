Hans Bonte roept De Lijn op om ringtrambus nu al actief in te schakelen Margo Koekoekx

27 maart 2020

19u07 0 Vilvoorde Het inschakelen van de ringtrambus werd al enkele keren uitgesteld en dat gebeurde recent nogmaals. Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Sp.a) wil busmaatschappij De Lijn echter oproepen om de bussen met een lengte van 24m nu al te laten rijden.

Volgens Bonte is dat perfect mogelijk gezien de bussen het traject van lijn 820 eerder uittestte: “Die bussen staan klaar in Leuven en bij mijn weten rijdt ongeveer elke dag wel één van de ringtrambussen uit voor opleidingen en trajecttesten.”

De Lijn lanceerde in verband met corona enkele maatregelen om iedereen veilig de bussen te laten gebruiken. Zo mogen passagiers niet meer vooraan opstappen en verspreiden ze plannetjes die aangeven een veilige afstand op de bus te bewaren van elkaar.

“Het inschakelen van de ringtrambus heeft in mijn ogen drie voordelen. Momenteel is er minder verkeer op de baan. Ideaal dus om chauffeurs te laten wennen aan het rijden met deze bussen van een aanzienlijke lengte. Verder zijn ze ecologisch verantwoord want het zijn hybride voertuigen terwijl nu zeer vervuilende diesels rond rijden. Als laatste en belangrijkste punt zie ik dat als een kans om mensen op de bus meer afstand te kunnen laten houden gezien het toestel twee maal zo lang is als een gewone bus”, motiveert Hans Bonte.