Hans Bonte laat twee horecazaken in Vilvoorde sluiten MKV

15 november 2019

16u49 0 Vilvoorde Zowel de Apero Bar op de Grote markt als de K.G.B. in de Mechelsestraat moeten verplicht de deuren sluiten.

De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a), besliste vrijdag om de twee horecazaken in Vilvoorde te sluiten wegens herhaalde inbreuken. “We moeten bestuurlijk optreden gezien we er herhaaldelijke inbreuken vaststelden.”

De K.G.B. moest vrijdagavond om 22 uur de deuren sluiten. De overnemers zijn slechts een week bezig met hun nieuwe zaak en blijven momenteel in het ongewisse.

Er is een onderzoek ingesteld naar de vergunningen van de zaken, en in beide zaken zou er cocaïne gevonden zijn. “We moeten fors optreden om het gebruik van cocaïne tegen te gaan in onze horecazaken”, klinkt het bij Bonte.

Eerder werd de Apero Bar een verplicht sluitingsuur opgelegd. “Ten laatste om 1 uur moesten ze sluiten. Dat respecteerden ze zelden”, laat de burgemeester nog weten.

Nathalie Ramos, mede-eigenaar van de Apero Bar, laat weten dat ze de zaak enkele weken geleden verliet omdat ze niet akkoord is met de handelingen van haar zakenpartner.