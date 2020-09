Hang een spreuk voor je raam tijdens tiendaagse rond mentaal welzijn Margo Koekoekx

30 september 2020

12u08 0 Vilvoorde In het kader van de tiendaagse rond mentaal welzijn, roept Vilvoorde samen met eerstelijnszone BraViO en Logo Zenneland op om positieve spreuken aan te brengen op of achter je raam. De stad schaart zich daarmee achter de actie om aandacht te vragen voor psychisch welzijn.

Eén op drie Vlamingen krijgt ooit te maken met psychische problemen. Of het nu gaat over een tijdje niet goed in je vel zitten, of over psychische stoornissen, mensen durven het moeilijk ter sprake te brengen. En dat moet anders.

Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti (Sp.a) moedigt de spreukenactie aan: “Gedurende de tiendaagse moedigen we alle inwoners en organisaties aan om een boodschap aan te brengen op hun raam of etalage. Zo hopen we samen voorbijgangers een goed gevoel te geven, en zo op een positieve manier in te zetten op het belang van mentaal welzijn. Op de gebouwen van de stad geven we vast het goede voorbeeld.”

Doe jij ook mee? Breng gedurende 1 tot 10 oktober een spreuk aan met daarbij de hashtag #samenveerkrachtig. Neem contact op via inschrijvingen.sociaalhuis@vilvoorde.be voor meer informatie of inspiratie.