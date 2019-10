Handelaars kunnen voor de tweede keer vouchers aanvragen voor de ondergrondse parking Margo Koekoekx

02 oktober 2019

De handelaars in Vilvoorde centrum kunnen voor de tweede keer gratis vouchers aanvragen. Ieder krijgt bij aanvraag twintig parkeertickets voor de ondergrondse parking en kunnen die vervolgens naar eigen believen uitdelen aan hun klanten. Om een voorbeeld te geven: vanaf een aankoopbedrag van 50euro krijg je een parkeerticket. Hoe de handelaars dit precies regelen met de klanten kiezen ze zelf.

Ondergronds blijft goedkoper

Didier Cortois (Open Vld) schepen van Economie, legt uit dat ze die faciliteiten nog een tweede keer willen aanbieden via APCOA. “De ondergrondse parking is goedkoper dan het bovengronds parkeren en we willen dat graag nog eens in de kijker zetten door een tweede keer vouchers ter beschikking te stellen. Tijdens de grote werkzaamheden die er aan staan te komen zal de parking onder de Grote Markt steeds bereikbaar blijven. Het is belangrijk dat iedereen weet dat ze hier terecht kunnen. We zien nu al verschillende piekmomenten in de bezetting van de parking. Zaterdagmiddag is bijvoorbeeld één van de drukkere momenten.”

Indien handelaars ondervinden dat hun klanten dit appreciëren, kunnen ze zelf aanvraag doen bij eigenaar APCOA om tegen verlaagd tarief zulke tickets aan te kopen.