H&M sluit winkel in Leuvensestraat: laatste keer shoppen op 25 juli Robby Dierickx Margo Koekoekx

13 juli 2020

12u21 10 Vilvoorde Kledingketen H&M sluit haar winkel in de Leuvensestraat in Vilvoorde op zaterdag 25 juli. Oorzaak van de sluiting is het veranderende consumentengedrag, klinkt het bij de keten. Van de zowat tien personeelsleden verhuizen er enkelen naar andere H&M-filialen.

Er deden al een tijdje geruchten de ronde dat de kledingketen haar winkel op de hoek van de Leuvensestraat met de J.B. Nowélei wilde sluiten en nu is het officieel: op zaterdag 25 juli zal je er voor het laatste kunnen shoppen. “De sluiting is het gevolg van het veranderende consumentengedrag”, zegt woordvoerster Marianne Nerinckx. “Steeds vaker shoppen mensen online. Iets wat door COVID-19 nog versterkt werd, al heeft het coronavirus niet rechtstreeks iets te maken met deze sluiting. We kijken namelijk voortdurend naar ons portfolio. Krijgen we nog genoeg klanten over de vloer? Is de locatie nog ideaal? Dat soort zaken wordt continu onderzocht. Bovendien merken we dat mensen die wel nog fysiek komen shoppen steeds meer eisen. Zo willen ze hun smartphone kunnen opladen in de winkels en verwachten ze grote schermen met bewegende beelden. Er wordt dan bekeken of we winkels moeten vernieuwen of we ze moeten sluiten. Vanuit al die opzichten hebben voor de winkel in Vilvoorde voor die laatste optie gekozen.”

Shoppers zullen er op zaterdag 25 juli voor het laatste terecht kunnen. In het H&M-filiaal werken tien mensen. Zij kregen allen de vraag om in een winkel in de buurt aan de slag te gaan. “Een deel van hen ging akkoord, terwijl anderen ervoor opteerden om dat niet te doen”, aldus nog de woordvoerster.