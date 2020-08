Grote stroompanne in Vilvoorde. Fluvius is ter plaatse Margo Koekoekx Robby Dierickx

13 augustus 2020

17u42 0 Vilvoorde Sinds 16 uur donderdagnamiddag zitten verschillende straten in Vilvoorde zonder stroom. De technieker is ter plaatse en probeert het kabeldefect zo snel mogelijk te herstellen.

In de straten rondom wijk Far West was het probleem na een uurtje reeds van de baan.

Meer richting Houtem en Peutie werkt Fluvius nog aan een oplossing voor de onvoorziene stroomonderbreking. Op het moment van ter perse gaan zijn onderstaande straten nog getroffen. Geschat gaat het om tussen de 500 en 1500 woningen.

UPDATE: op 17u55 was het defect verholpen.

Getroffen straten:

AARDESTRAAT, ACHTERSTRAAT, BRANDVOETWEG, BREMBOSSTRAAT, DAMSTRAAT, DEN BRAND, DERDESCHOOFSTRAAT, DRIESTENBOSSTRAAT, EGGENPAD, GRENSSTRAAT, HAESENDONCKSTRAAT, HARMONIEPAD, HARMONIESTRAAT, HAZEGRAS, HONDENBERGSTRAAT, HOOIGAARDESTRAAT, HOUTEMBOSKERKWEG, HOUTEMVELDSTRAAT, HUINHOVENSTRAAT, KEIPUT, KEIPUTVOETWEG, KLUITINGSTRAAT, KRUIPINSTRAAT, LANGE BUNDERVOETWEG, LANGE WANDELING, LEEUWSTRAAT, MAAIVELD, MONNIKENHOFSTRAAT, NEGENDAGWAND, OSSENEUSEL, PARAPLUPAD, PARAPLUSTRAAT, PASTOORSTRAAT, PIKDORSERSPAD, PUT, RODENBACHPLEIN (ALBRECHT), RODENBACHWEG, SCHOEWEVER, SCHOOLSTRAAT, SCHRIEKWEGEL, SINT-AMALBERGEPAD, SPREEUWENHOEK, TER KAMERENPAD, TER KAMERENWEG, TERESIANENSTRAAT, TREKELSSTRAAT (KAREL), TWEE BUNDERSSTRAAT, VIERBUNDER, VIERBUNDERPAD, VLASAARD, VLEGELPAD, WANNEWEG, WIJNPUTVOETWEG, WITLOOFSTRAAT, ZAAITIJDSTRAAT, ZOMERTIJDPAD

