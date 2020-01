Grootkeukens Discount slaat opnieuw toe: uitbaters van Thais afhaalrestaurant opgelicht voor 6.000 euro SHVM

07 januari 2020

11u56 0 Peutie Karel Vandervorst, uitbater van het Thaise afhaalrestaurant ‘Leelavadee’ in Peutie, is samen met zijn vrouw de wanhoop nabij. Hij bestelde in juni 2019 een keuken bij Grootkeukens Discount ter waarde van 6.000 euro, maar heeft sinds oktober nooit meer iets gehoord van het bedrijf. “Het enige dat wél geleverd werd, is een rijstkoker van het verkeerde merk.”

Karel baat sinds mei 2017 het Thaise afhaalrestaurant ‘Leelavadee’ uit in Peutie. “De zaak draaide goed en na een bepaalde tijd viel ons oog op een ander pand in dezelfde straat”, begint Karel z’n verhaal. “Dat pand trok onze aandacht omdat we daar boven onze zaak kunnen wonen. Aangezien we kozen voor een nieuw gebouw, opteerden we ook voor een nieuwe keuken. In juni 2019 belden we bijgevolg naar de firma Diamond Keukens en vervolgens gingen we bij hen langs, waar we een aantal toestellen aantroffen die zeker onze interesse opwekten. We zochten onder andere een dampkap, een industriële microgolfoven, een wastafel en een friteuse.”

“Aangezien de firma Diamond niet aan particulieren verkoopt en enkel met onderaanneming werkt, verwezen ze ons door naar Grootkeukens Discount, gelegen in Brecht. Daarop stuurde die laatste een vertegenwoordiger langs die de offerte overnam. Hij gaf ons een korting van tien tot vijftien procent, iets wat voor ons als muziek in de oren klonk. We ondertekenden de bestelbon en later betaalde ik een voorschot van om en bij de 500 euro.”

Volledig bedrag

Maar al snel had Karel door dat er iets niet pluis was. “De zaakvoerder verzocht me om de volledige som te betalen en verzekerde me dat hij na de betaling binnen de week zou leveren. Dat was volgens hem een gangbare zaak in die branche. Uiteraard begonnen er belletjes te rinkelen, maar de werknemers die de renovaties uitvoerden, stonden ook al te wachten op het moment dat ze de keuken mochten installeren. Uiteindelijk heb ik de volledige som van 6.000 euro overgemaakt aan Grootkeukens Discount.”

De betaling van de som zorgde voor een keerpunt in het verhaal. “De maanden daaropvolgend probeerde ik de zaakvoerder dagelijks te contacteren. Hij vertelde me iedere keer opnieuw dat hij de week erna zou komen leveren, maar dat is niet gebeurd. Het enige wat hij nog heeft geleverd, is een rijstkoker van het verkeerde merk. Sinds oktober doet hij zelfs de moeite niet meer om zijn telefoon op te nemen. Dat is zo frustrerend!”

Die 6.000 euro die we kwijt zijn, had ik opzij gezet zodat we onze belastingen konden betalen. Dat geld zullen we dus opnieuw moeten sparen. Karel Vandervorst

“Ondertussen heeft de firma Diamond het bedrijf Grootkeukens Discount van de lijst geschrapt, waardoor Grootkeukens Discount geen materiaal meer kan komen ophalen. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen heeft ook al verschillende aangetekende brieven gestuurd, maar ook daar reageerde de zaakvoerder niet op. Na wat opzoekingswerk, kwam ik dan ook te weten dat de zaak ingeschreven staat in het Verenigd Koninkrijk.”

Geen proces

Op aanraden van Karel’s advocaat, diende Karel klacht in bij de politie. “Dat is het enige wat we kunnen doen.” En dat bevestigd ook zijn adovcaat Yves Noben. “De kans is klein dat Karel zijn geld ooit nog terugziet”, aldus Noben. “We zitten met een vennootschap die in Engeland gevestigd is. Het is dus zeer moeilijk om dat bedrijf te dagvaarden. Je kan uiteraard procederen, maar dan is Karel nog veel meer geld kwijt.”

“Het enige wat we nu nog kunnen doen, is ons erbij neerleggen”, vertelt Karel verontwaardigd. “Onze oude keuken zullen we mee moeten verhuizen naar het nieuwe pand. Met nog wat resterend geld heb ik nog een andere dampkap kunnen kopen. Die 6.000 euro die we kwijt zijn, had ik opzij gezet zodat we onze belastingen konden betalen. Dat geld zullen we dus opnieuw moeten sparen.”

Gangster en charlatan

Het is niet de eerste keer dat Grootkeukens Discount als oplichter afgeschilderd wordt. In oktober 2019 werd ook Sasha Lachkar, de uitbater van Time-Out Sportsbar in sporthal De Ruffel in Wortegem-Petegem, slachtoffer van oplichting. Sasha diende eerst een voorschot te betalen van 1.900 euro, maar dat was voor Grootkeukens Discount niet voldoende. Het bedrijf eiste onmiddellijk de volledige som van 14.000 euro. Sasha zag zijn keuken nooit geplaatst worden.

Ook in Genk sloeg Grootkeukens Discount vorig jaar toe, eveneens bij een Thais restaurant genaamd Kallaya Khamphu. Zij werden opgelicht voor een bedrag van 8.000 euro.

Op Facebook regent het reacties op Grootkeukens Discount. “Hij is gewoon een gangster, charlatan en bedrieger” en “Foute boel, ver van weg blijven” zijn er maar enkelen van.

Grootkeukens Discount was niet bereikbaar voor reactie.