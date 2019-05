Groen pleit voor erkenning Halle-Vilvoorde als centrumregio RDK

23 mei 2019

Groen Vlaams-Brabant roept de volgende regering op om Halle-Vilvoorde te erkennen als centrumregio. Daarmee wil het de belangen van de Vlaamse rand verdedigen.

“De erkenning en bijhorende financiering zou voor de lokale besturen in de Vlaamse rand een enorme steun zijn om de regio leefbaar te houden”, zegt An Moerenhout, lijsttrekker van Groen in Vlaams-Brabant. “Met de middelen van zo een erkenning kunnen we de grote achterstanden inzake onderwijs, welzijn, mobiliteit en welzijn in de Vlaamse rand wegwerken. Het is trouwens al jaren de vraag van al de burgemeesters van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde.”

Moerenhout roept alle politici dan ook op om de krachten te bundelen om Halle-Vilvoorde als centrumregio te erkennen. “Het is tijd dat we samen opkomen voor de belangen van de Vlaamse rand”, besluit ze.