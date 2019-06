Goedhartige Vilvoordenaars organiseren benefietfuif voor 18-jarige terminale kankerpatiënt Maikel: “Zodat hij zijn bucketlist kan afwerken” Dimitri Berlanger

25 juni 2019

17u24 6 Vilvoorde Veerle Van Krunkelsven en een aantal andere goedhartige Vilvoordenaars organiseren zaterdag een benefietfuif voor de 18-jarige kankerpatiënt Maikel Van Eylen. Die werd begin mei terminaal verklaard. “Bedoeling is dat de opbrengst helpt om zijn bucketlist te kunnen afwerken en zijn medische kosten te dekken.” De jongen zelf zal er niet bij zijn. “Het initiatief is natuurlijk hartverwarmend maar het is ook raar om te zien dat het voor mij is...”

De 18-jarige Maikel Van Eylen – vorig jaar nog een van de jongste verkiezingskandidaten van het land – werd begin mei terminaal verklaard. Hij lijdt sinds begin 2018 aan een agressieve kanker, maar liet zich daardoor niet terugslaan. Maikel besliste zelfs om in de politiek te stappen. Geruime tijd leek het de goede kant op te gaan, maar nu zijn de gezwellen terug. Een nieuwe chemokuur zou geen soelaas meer bieden volgens de dokters. Een immense dreun maar dat belet een aantal goedhartige Vilvoordenaars niet om hem en zijn alleenstaande mama Tania een hart onder de riem te steken.

Zaterdag vanaf 14 uur vindt in de feestzaal van café A l’Aise in Peutie een benefietfuif plaats met live optredens, van Micky Bronson en Nancy Randell, een dj speelt continu plaatjes en er is ook heel wat kinderanimatie, een tombola en lekkere hamburgers voorzien. Het initiatief komt van Veerle Van Krunkelsven. “Mijn nonkel is bijna op dezelfde moment terminaal verklaard als Maikel”, vertelt ze. “Hij is intussen gestorven maar hij was als 62-jarige uiteraard wel al in een andere levensfase dan Maikel die amper 18 jaar is. Ik ken zijn mama Tania al 35 jaar. Wij zijn samen opgegroeid in de wijk Kassei. Ik wou absoluut iets doen voor hem.”

Toffe dag

Veerle heeft eerst een oproep gelanceerd op Facebook. “Ik kreeg veel bijval voor mijn idee en aanvankelijk waren er veel gegadigden maar als puntje bij paaltje kwam kreeg ik enkel steun van mijn compagnon Gerdy Van der Perre. Wij hebben dit samen in elkaar gebokst. We willen er eigenlijk gewoon een toffe dag van maken voor jong en oud. Bedoeling is uiteraard om dat er zo veel mogelijk mensen komen. We rekenen toch op een 300 à 400 man.”

5.000 euro

Veerle legt de lat dan ook hoog. “Ik hoop dat we 5.000 euro kunnen bijeen zamelen. Daarmee willen we hem de kans de geven de dingen die hij nog wil doen ook effectief kan doen. Zodat hij zijn bucketlist enigszins kan afwerken. Anderzijds zijn er ook de medische kosten die enorm oplopen.”

De zaal van café A l’Aise in Peutie is ‘the place to be’. “Uitbaatster Gonda Andries is een vriendin. Zij had sowieso twee optredens voorzien die dag maar is nu zo vriendelijk dat wij die gewoon mogen ‘overnemen’ in onze benefiet.”

Tania Van Eylen, de mama van Maikel, is ontroerd door het initiatief maar haar moederhart bloedt. “Dit is echt super. Ik ben Veerle eeuwig dankbaar”, klinkt het vechtend tegen de tranen. “Het is ongelooflijk dat ze dat wil doen. Ik had dat niet verwacht. Maikel is mijn enige zoon. Ik heb hem alleen opgevoed. Het is zo’n crème van een gast...”

Ziekte negeren

Maikel kan er zelf niet bij zijn zaterdag. Hij volgt een cursus als animator aan de kust. “Die jongerenkampen, daar leeft hij voor. Maar hij zou hier anders ook niet zijn. Hij negeert zijn ziekte zoveel mogelijk en kijkt liever vooruit. Af en toe heeft hij pijn maar het gaat wat op en af. Maar de uitzaaiingen nemen duidelijk toe. Vorige week is hij nog drie dagen bestraald omdat de tumor te hard duwde op de bloedvaten.”

Maikel zelf heeft een dubbel gevoel. “Het initiatief is natuurlijk hartverwarmend maar het blijft ook raar om te zien dat het voor mij is. Het is wel een beetje moeilijk, mentaal toch…”, geeft hij aan. “Dat de opbrengst voor mijn bucketlist bestemd is, is wel zeer mooi. Daar staat echt wel vanalles op hoor. Zoals reizen naar Canada, een roadtrip door de Europese Unie, bungeejumpen, parachutespringen, een grote fuif organiseren, een keer eerste klasse vliegen,… En zo kan ik wel nog even verder gaan (lacht).”

Zelf houdt hij zich gezien de omstandigheden kranig. “Het gaat op zich wel goed. Ik probeer me er niet al te veel van aan te trekken (lachje). Medisch is er helaas niet echt nieuws. We blijven wachten op het resultaat van de biopsie maar dat is pas voor binnen 2 à 3 weken.”