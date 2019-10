Gesponsorde wandeling ten voordele van Rode Neuzen Dag en caravan het ‘Blommeke’ Margo Koekoekx

01 oktober 2019

18u25 6 Vilvoorde Op dinsdag 1 oktober lanceerde basisschool De Groene Planeet in Houtem hun eerste Rode Neuzen Dag actie. Hun doel? Een eigen praat-caravan hebben waar communicatie centraal staat.

Om 13u30 stopte het eindelijk met regenen en konden de leerlingen van het derde t.e.m. het zesde leerjaar beginnen aan hun wandeling van 4km. Dat zijn exact 7 toertjes rond de school. Ze gingen elk gewapend met een stempelkaart en goede moed aan het stappen. De leerlingen lieten zich sponsoren voor hun kilometers en zamelden zo ongeveer 700euro in.

Lore Bollyn (11) en Reke Pokol (12) vinden het alvast een heel waardevolle actie. “Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn en leuk om elkaar te kunnen helpen. We willen niet dat er mensen zijn die zich slecht in hun vel voelen”, klinkt het bij hen.

Op de school werken ze reeds enkele jaren aan het zonnebloem project. Een project gebaseerd op vier bouwstenen nl.: vertrouwen, respect, eerlijkheid en communicatie. De eerste vier dagen van het schooljaar gaan er geen lessen door maar werken ze samen aan dit project en stellen ze samen een klasreglement op. Vooral communicatie staat momenteel centraal en dat sluit helemaal aan bij Rode Neuzen Dag. “Zo hebben we twee zonnebloembanken op de speelplaats. Eéntje voor de kleuters en ééntje voor de lagere school. Hier kunnen de kinderen komen zitten en bewust met elkaar communiceren bijvoorbeeld in een conflictsituatie”, legt zorgjuf Danielle Crol (58) uit.

Na de gesponsorde wandeling volgt ook nog de spaghettidag, aanstaande vrijdag. Hier betaal je één euro per spaghetti meer dan anders. Die euro gaat in de pot samen met het geld dat ze ophalen met de verkoop van hun zelfgemaakte gadgets.

Gezien ze een Rode Neuzen School zijn mogen ze ook geld inzamelen voor een eigen project en dat hebben ze reeds gekozen. “We hebben een caravan gekregen en willen deze tegen het slotfeest van Rode Neuzen Dag omtoveren tot ons ‘Blommeke’. Een caravan die in het teken van ons zonnebloem-project staat en waar communicatie en respect voor elkaar centraal staan”, vertelt juf Sofie Vanden Broeck (31). Zo kunnen de leerlingen droog zitten wanneer de zonnebloembanken nat zijn op de speelplaats, en kunnen we er ook klasmomenten in houden.