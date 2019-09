Gepensioneerde stadswacht wordt voor de derde keer aangenomen Redactie

18 september 2019

12u33 0 Vilvoorde Jean Cuvellier (67) is een vaste waarde in het Vilvoordse straatbeeld. In 2017 ging hij met pensioen, toch krijgt hij vanaf januari 2020 opnieuw een vast contract bij de stad.

In juni 2017 mocht Jean na jaren dienst met pensioen. Eind september 2018 ging hij echter alweer voor bepaalde duur aan de slag. “Ik doe dat heel graag, anders blijft een mens dat niet doen”, verklaart hij. Ook nu is hij opnieuw aan de slag als stadswacht sinds augustus 2019. “En begin 2020 krijg ik opnieuw een vast contract! Deeltijds wel te verstaan”, klinkt het bij een enthousiaste Jean. Hij doet het wel wat kalmer aan en probeert ondertussen te genieten van het leven. Hij en zijn vrouw Gusty (57) hebben een buitenverblijf in Limburg waar ze in het weekend zoveel mogelijk naartoe trekken. “Eens ik écht met pensioen ga, trekken we waarschijnlijk definitief naar daar.” Voorlopig kan je Jean dus nog steeds spotten in Vilvoorde.