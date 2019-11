Gepensioneerd koppel en buurtjongens verwikkeld in vete: “Ze komen doodleuk aanbellen om te zeggen ‘kijk eens wat we hebben gedaan’” SHVM

06 november 2019

16u59 1 Houtem Jozef en Anita, beiden op pensioen, wonen al meer dan dertig jaar in de Pastoorstraat in Houtem, een deelgemeente van Vilvoorde. Ze hebben er naar eigen zeggen altijd al graag gewoond, maar sinds twee maanden worden ze iedere dag geterroriseerd door een dertigtal jongeren. “Op Halloween hebben we tot 1 uur ‘s nachts gekuist nadat onze gevel besmeurd werd met eieren.”

Een bedroefde Jozef komt aangewandeld en toont meteen de ravage die aan zijn woning werd aangericht. “Sinds twee maanden worden we lastiggevallen door een jeugdbende”, begint hij zijn verhaal. “En het begon simpelweg door een geparkeerde wagen, hier voor de deur. Die auto stond hier al een tijdje en we dachten dat het om een gestolen wagen ging. Omdat we zo bezorgd waren, belden we de politie, die vervolgens een kijkje kwam nemen. Later bleek dat het voertuig eigendom was van een buurtbewoner. En toen is de miserie begonnen. De eigenaar dacht dat we hem wouden pesten door de politie op hem af te sturen.”

Ik ben bang dat ik opnieuw een hartaanval zal krijgen en m’n vrouw alleen moet achterlaten bij deze bende Jozef

Appels en eieren

Jozef is ervan overtuigd dat de buurt zijn vrouw en hem wil pesten door hen af te schilderen als de boeman. “Het gebeurt wel vaker dat er wagens voor ons huis geparkeerd staan omdat het hier makkelijker is om uit te stappen. Ondertussen steken enkele jongeren de banden lek en gooien ze etensresten op de wagens. En vervolgens krijgen wij de schuld aangezien de voertuigen voor onze deur staan en het wel heel toevallig is dat het altijd op deze plek gebeurt.”

Niet enkel wagens van bezoekers worden gevandaliseerd, ook Jozefs voertuig kreeg het al hard te verduren. “Mijn antenne werd afgebroken, de spiegels werden er af geschopt en mijn richtingaanwijzer werd stukgeslagen. Daarnaast hebben ze een product leeggegoten op de auto, waardoor ik de verf er simpelweg af kan prutsen. Bovendien vonden ze het amusant om piepschuim tussen de wielen te spuiten en maakten ze krassen in de deuren. En dan hebben ze nog het lef om ‘s nachts aan te bellen en te zeggen: ‘Kijk wat we hebben gedaan!’ Van tijd tot tijd staan ze hier te dansen en zitten ze zonder gêne op onze wagen.”

Ook de gevel van Jozef’s woning moest eraan geloven. “Op Halloween hebben ze ‘s nachts 30 eieren stukgeslagen tegen mijn witte gevel. Mijn vrouw en ik hebben toen tot 1 uur in de nacht gekuist, maar tevergeefs. We hebben de smurrie niet van de gevel gekregen. En opnieuw verven haalt toch niets uit, want volgende week krijgen we hetzelfde verhaal.” Het koppel meent dat er ook regelmatig appels, maïs en stokken tegen de gevels en de ramen worden gesmeten en dat er al enkele bloempotten op de oprit werden stukgeslagen.

Het groepje beweerde zelfs dat we achter hen aan zaten met een geweer, maar wij hebben helemaal geen wapens in huis! Anita

Bedreigingen

Het koppel meent dat het niet enkel bij vandalisme blijft. Volgens hen zouden de jongeren hen ook bedreigingen naar het hoofd slingeren. “Gisteren kwamen ze voor de deur roepen: ‘Hé Jefke, we zijn hier, bel de politie nu maar’, of ‘Wacht maar tot vanavond!’

Maar ook het koppel zelf wordt naar eigen zeggen als uitdagers beschouwd. “Een tijdje geleden reed er een jongere op een brommertje haast tegen het been van mijn vrouw. Anita kon het niet langer verdragen en hield een fles in de lucht. Ze zei: ‘Stop ermee of ik sla deze fles stuk op je hoofd!’”

Anita beaamt dat verhaal. “Ik wist op dat moment niet meer wat ik moest doen en ik was zeer gefrustreerd.” Een vriend van de bestuurder stond op de uitkijk en filmde het hele gebeuren. “De politie heeft dat filmpje bekeken en concludeerde dat ik de jongeren had bedreigd, omdat het eerste deel niet gefilmd werd. Het groepje beweerde zelfs dat we achter hen aan zaten met een geweer, maar wij hebben helemaal geen wapens in huis!”

Gesprek

Het duo is de wanhoop nabij en zocht daarom contact op met burgemeester Hans Bonte (sp.a), die hen vervolgens uitnodigde op zijn kabinet. “Hij verzekerde ons dat hij zal samenzitten met de politie.”

“Dat klopt”, reageert Bonte. “Dit is een uit de hand gelopen vete en moet zo snel mogelijk opgelost worden. We hebben ondertussen al verschillende stappen ondernomen en ik zal Jozef, Anita en de ouders van de jongeren ontmoeten om te bekijken hoe we deze situatie kunnen oplossen.”

Hartaanval

Verhuizen is voor het koppel het ultieme doemscenario. “Maar we moeten wel. Alleen: financieel is het voor ons niet haalbaar met ons klein pensioentje.”

“Ik word er paranoïde van”, besluit Jozef bedroefd. “Elke dag zit ik boven alleen door het raam te staren, wachtend op wat nog komen zal, soms tot 2 uur ‘s nachts. De slaap kan ik niet meer vatten. Ik word gek en ben bang dat ik opnieuw een hartaanval zal krijgen en m’n vrouw alleen moet achterlaten bij deze bende.”