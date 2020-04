Gemeenten die FFP2-maskers of chirurgische maskers kunnen bemachtigen moeten dit melden aan federale gezondheidsinspecteur Margo Koekoekx

22 april 2020

12u10 0 Vilvoorde Provinciegouverneur Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte vraagt burgemeesters om het te melden indien ze FFP2-maskers of chirurgische maskers kunnen bestellen. Die wil hij, gezien de voorlopige schaarste, voorbehouden voor ziekenhuizen, (tand)artsen, vroedkundigen en andere zorgverstrekkers.

Indien gemeenten FFP2-maskers of chirurgische maskers kunnen bekomen, vraagt de gouverneur uitdrukkelijk om contact op te nemen met de federale gezondheidsinspecteur. In samenspraak met hem kunnen ze dan afspraken maken over een eventuele bedeling. In de eerste plaats wil hij vooral zeker zijn dat deze maskers eerst de behoeften van artsen en zorgverstrekkers kunnen inlossen.

In afwachting van de officiële instructies die snel zullen komen, roept gouverneur Lodewijk De Witte gemeentebesturen op om uit te kijken naar niet-chirurgische stoffen voor mondkapjes. Of in het geval dat ze liever afwachten, de markt alvast te verkennen. De niet-chirurgische stoffen maskers vormen een beperkte bijkomende bescherming. Hij benadrukt dat handhygiëne en social distancing nog steeds enorm belangrijk zijn en dat hier ondanks de verspreiding van mondmaskers (in welke hoedanigheid dan ook) geen afbreuk aan gedaan mag worden.

