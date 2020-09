Gekapte bomen aan R0 in Vilvoorde maken plaats voor... andere bomen: “Geen paniek, de werken vorderen gewoon snel” Margo Koekoekx

30 september 2020

17u38 0 Vilvoorde Passanten schrokken van de snelle bomenkap aan het op- en afrittencomplex van de R0 in Vilvoorde. Er gingen plots wel heel veel bomen tegen de grond, vonden ze. “De werken vorderen inderdaad snel. Maar dat is een goed teken”, zegt schepen voor milieu Barbara De Bakker (Groen). De Werkvennootschap was er afgelopen week met man en macht zichtbaar aan de slag en vaart zet achter de herinrichting van het op- en afrittencomplex.

Even leek het alsof er meer bomen tegen de grond gingen dan bedoeld, maar dat is niet het geval. Zowel woordvoerder van De Werkvennootschap Marijn Struyf als schepen De Bakker bevestigen dat alle afspraken worden nageleefd. “We sparen zelfs meer bomen dan eerst voorzien en vergund”, zegt Marijn Struyf. Ze kregen de vergunning voor het vellen van 40 alleenstaande bomen en voor het rooien van een strook naast de bestaande wegen Medialaan en Tyraslaan. Volgens Struyf blijven zelfs meer bomen dan gepland staan. Als ze op het terrein tijdens de werken merken dat het niet noodzakelijk is om ze te vellen, gebeurt dat ook niet. “Belangrijk om mee te geven is dat de zone aan het einde van het project net groener zal zijn dan voorheen.”

Gemeenteraadslid Remy Esquiliche (Open Vld) en verschillende Vilvoordenaren schrokken van de snelle kaalkap. “Ik deelde mijn bezorgdheid tijdens de gemeenteraad en ben blij dat betrokken schepen De Bakker eens polshoogte gaat nemen”, zegt hij. “Al ben ik me er van bewust dat je geen omelet kan maken zonder eieren te breken. Als er maar niet onnodig gekapt wordt”, klonk het maandag nog.

(Lees verder onder de foto)

Conflictvrij vliegend fietspad

Het op- en afrittencomplex zal compacter worden, groener en veiliger voor fietsers en dieren. De vraag die wellicht bij u rijst is waarom die bomen dan weg moeten? Het complex onder de ring schuift allemaal wat op richting het viaduct. Het vliegende fietspad dat in één stuk conflictvrij (dus zonder kruising met rijvakken, red.) onder de R0 doorloopt bevindt zich op het niveau waar nu de Tyraslaan loopt. De afrit van de binnenring en de oprit voor de buitenring worden dus dieper ingebed en deels verlengd waardoor alles wat opschuift. Er moet namelijk een hoogteverschil zijn om een goede onderdoorgang te garanderen voor alle verkeer.

(Lees verder onder de foto)

Soort van ecoducten

“Bij de herinrichting komt trouwens niet enkel een veilig fietspad, maar er komen ook twee ecoducten voor dieren”, voegt De Bakker toe. Naast het fietspad is een groene strook waar grotere dieren veilig kunnen doorsteken. Onder de op- en afritten zelf komt ook een amfibietunnel. Dat is een soort koker onder de grond met luchtgaten waar het verkeer over kan rijden en waar padden en andere kleine dieren door kunnen kruipen om veilig aan de overkant te raken.

