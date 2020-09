Gekantelde vrachtwagen bij Vilvoorde Cargo verspert E19 richting Brussel: “Vermijd de omgeving” Stephanie Romans

09 september 2020

09u56 4 Vilvoorde De E19 is volledig dicht ter hoogte van Vilvoorde Cargo. Een gekantelde vrachtwagen verspert daar de weg. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er staat file vanaf de snelwegparking van Peutie tot aan Vilvoorde-Cargo. De gekantelde vrachtwagen lekt brandstof. De hinder kan nog lang duren. Het verkeerscentrum raadt aan de omgeving te vermijden.

Volgens de federale politie kreeg de vrachtwagen op de E19 een klapband en verloor de bestuurder de controle over het stuur. De vrachtwagen kwam op de zijkant terecht en verspert een groot deel van de weg.

De brandweer moet de bestuurder bevrijden uit zijn voertuig. “Hij is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar", aldus politiewoordvoerster Sandra Eyschen.

“Een deel van de motor van de vrachtwagen is op een spoorlijn gevallen”, zegt Eyschen. “Die lijn van Brussel naar Antwerpen is voorlopig onderbroken.” Volgens de NMBS wordt het treinverkeer omgeleid en is er geen hinder voor reizigers.

Er waren bij het ongeval geen andere voertuigen betrokken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.