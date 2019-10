Geen straf voor man die echtgenote neersteekt Vrouw overleefde ternauwernood de twee messteken WHW

03 oktober 2019

13u48 0 Vilvoorde Een man uit Vilvoorde is zonder straf weggekomen voor poging doodslag. Eerder was nochtans een celstraf van 3 jaar met uitstel gevorderd. De man stak zijn echtgenote tot twee maal toe bij een uit de hand gelopen discussie. De vrouw overleefde de messteken ternauwernood.

Op 30 april van vorig jaar ontplofte de bom bij het echtpaar. Nochtans hadden ze samen een daguitstapje gemaakt. Om tien uur ‘s avonds waren ze thuisgekomen. De man had echter honger en vroeg zijn vrouw iets klaar te maken. Hier had ze geen zin in en al snel vlogen de verwijten heen en weer. Toen ze hem een loser noemde en hem vergeleek met zijn vader, met wie hij een slechte band had gehad knapte er iets. Hij nam een mes haalde twee keer uit. Hierna liep hij naar de buren en biechtte hij op wat hij had gedaan. In het ziekenhuis diende haar mild verwijderd te worden. Ook staken er nier- en leverproblemen op.

10 centimeter diep

Het parket had de feiten gekwalificeerd als een poging doodslag.“Het mes had een lemmet van 29 centimeter. Als je daarmee uithaalt weet je wat de gevolgen kunnen zijn. Een van de messteken was tien centimeter diep, het toont aan hoe hard hij stak”, klonk het bij de behandeling van het dossier vorige maand. Toch besliste de rechtr hem slechts de opschorting te geven. In de praktijk ging hij dus zonder straf naar huis. Het slachtoffer speelde hierin een rol. “Ze heeft zelf aangegeven dit achter de rug te willen hebben. De twee hebben zich met elkaar verzoend en alles gaat goed nu”, aldus de rechter, “bovendien is er geen recidivegevaar en is er schuldinzicht bij de beklaagde.”