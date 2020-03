Geen onnodige onrust bij woonzorgcentrum Filfurdo Margo Koekoekx

02 maart 2020

Geen onrust in WZC FilFurdo in Vilvoorde: “Handhygiëne is altijd belangrijk bij ons. We benadrukken dat nu nogmaals maar voorlopig werden geen extra maatregels opgelegd. Morgen zitten we samen om de situatie te bespreken, momenteel is er geen enkele reden om ons zorgen te maken”, laat Marie De Vos, directrice zorg bij Filfurdo weten.

Vandaag loopt alles zoals altijd. Geen extra monddoekjes waar dat niet nodig is en bezoekers zijn nog steeds welkom zonder meer. “Feit is dat we nog steeds op niveau twee zitten. Echt grote veranderingen komen pas op til bij niveau drie.”