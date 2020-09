Geen leveringen meer voor Wibra Vilvoorde “We overwogen een tweede staking” Margo Koekoekx

23 september 2020

13u30 0 Vilvoorde Bij Wibra Vilvoorde is het nog steeds bang afwachten. Tijdelijke contracten lopen af en worden niet vervangen. Leveringen blijven uit en het is steeds moeilijker om de winkel te vullen. “Klanten gaan buiten zonder aankopen omdat ze hun gerief niet vinden.”

Binnenkort lopen twee tijdelijke contracten af van werknemers. Vervanging zoeken was nog niet aan de orde. In het filiaal in Vilvoorde blijven vanaf 7 oktober slechts vier van de zes werknemer over. “We kunnen wel weer diensturen inplannen vanaf 5 oktober”, zegt één van hen. Maandag konden ze de planning nog niet invullen, nu kan dat wel.

“Vrijdag zitten de vakbonden samen met de directie maar het is bang afwachten. Sinds vorige week krijgt ook onze winkel geen vrachten meer binnen en de puzzel om de winkel vol te doen lijken wordt steeds moeilijker om te leggen. Afgelopen zaterdag was het druk. Maar de helft van de mensen gaat weer met een leeg mandje buiten omdat ze hun gerief niet vinden. En dat terwijl wij eigenlijk een goed draaiend filiaal hebben” De onzekerheid over hun job en het al dan niet kunnen opnemen van (anciënniteits)verlof maakt het heel ongemakkelijk voor het personeel.

Er was even sprake van een tweede staking vandaag. Uiteindelijk opende de winkel de deuren wel. Vorige week vrijdag staakten verschillende filialen van Wibra België.