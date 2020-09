Geen brandweerkalender door corona: “Niet verantwoord om nu van deur tot deur te gaan” Stephanie Romans Margo Koekoekx

25 september 2020

16u17 1 Vilvoorde Normaal gesproken brengt de Koninklijke Brandweerverbroedering Vilvoorde jaarlijks een kalender uit om de brandweer te steunen. Maar dit jaar komt die er niet. Sterker nog, er is geen enkele steunactie gepland: “We verkopen niets aan de deur: geen kaarten, stickers, kalenders ...”

Nog voor de zoneraad van de brandweerzone Vlaams-Brabant West besliste om alle activiteiten zoals opendeurdagen door corona te schrappen, had de verbroedering het voor zichzelf al uitgemaakt: dit jaar doen we geen activiteiten meer.

Het jaarlijkse brandweerbal? Gesneuveld. Net als mosselfestijnen, het Sint-Barbarafeest, schoolbezoeken en dus ook geen 54ste brandweerkalender. “We merken dat veel mensen ons bellen met vragen", zegt Marc Verlooy, voorzitter van de Vriendenkring. “De brandweerkalender is duidelijk erg populair. Helaas is er dit jaar geen kalender.”

Onverstandig

De Vriendenkring vond het onverstandig om leden dit jaar op pad te sturen om de kalender van deur tot deur te verkopen. “We willen het virus enerzijds niet doorgeven of verspreiden. Als je door een straat gaat, kom je al snel met veel mensen in contact”, zegt Verlooy. “We willen de mensen én onszelf niet besmetten. Onze verkopers zijn actief als brandweerman, maar andere leden zijn brandweerman op rust: door hun leeftijd vallen ze in de risicogroep. Zij moeten dus ook voorzichtig zijn.”

De kalender verdelen in de kazerne was evenmin een optie. “We willen mensen niet aanmoedigen om onnodige verplaatsingen te doen naar de kazerne. Dat zou opnieuw een risico vormen voor de brandweermensen.”

Komt er toch iemand iets verkopen aan de deur, zoals steunkaarten, stickers, tombola’s of rookmelders? “Dan is dat niet door ons georganiseerd. Die inkomsten zullen dus niet naar de brandweer gaan”, waarschuwt Verlooy. “Volgend jaar is de kalender er weer. We hopen dat de bevolking ons dan massaal steunt voor de inspanningen van dit jaar.”