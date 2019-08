Gedaan met laveren langs zwaar verkeer en slalommen tussen putten: aanleg nieuwe fietssnelweg langs kanaal gaat eindelijk van start Dimitri Berlanger

20 augustus 2019

14u47 0 Vilvoorde Eind deze maand start De Werkvennootschap in onze regio met de werken voor de gloednieuwe fietssnelweg F23, die over 32 km Boom met Brussel verbindt. ‘Het traject langs de N260 (Westvaartdijk/Brusselsesteenweg) tussen de Verbrande Brug in Grimbergen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aan vernieuwing en verbetering toe’, luidt het. En dat is nog zacht uitgedrukt, weet wie er geregeld met de fiets langskomt. De aanpassingen moeten van de fiets een volwaardig alternatief maken voor het woon-werkverkeer in de regio. Ook de weg en de riolering worden volledig vernieuwd.

Het te vernieuwen stuk van de fietssnelweg F23 tussen Brussel en Boom loopt over een afstand van 4,3 kilometer langs en/of parallel aan het kanaal en de N260, tussen de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Verbrande Brug in Grimbergen.

“Met de nieuwe fietssnelweg willen we het fietspotentieel op de Kanaalroute Noord veel beter benutten”, legt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “Comfortabele en veilige fietspaden langs de N260 kunnen weggebruikers verleiden om vaker de auto te laten staan en te kiezen voor de fiets. Een vrijliggend fietspad met een breedte van 4 meter moet van de Kanaalroute Noord een comfortabele, kwalitatieve en veilige fietssnelweg maken. Ter hoogte van industriële laad- en loskades in Grimbergen en Vilvoorde kan er in de toekomst veilig gefietst worden via een fietssleuf en twee tunnels. Ook de groene invulling van de zones rondom het pad zal bijdragen tot de kwaliteit van deze fietssnelweg.”

Naast de aanleg van de nieuwe fietssnelweg langs het kanaal, wordt ook de weg zelf volledig vernieuwd. “Bovendien wordt er een nieuwe riolering aangelegd die de scheiding van regen- en afvalwater mogelijk maakt. Op verschillende plaatsen takken andere fietsroutes aan. Langs de route zijn er bushaltes en wordt een aansluiting op de Ringtrambus voorzien. Mogelijke conflicten met vrachtverkeer worden vermeden via een fietssleuf en fietstunnels. Een groene invulling draagt bij tot de kwaliteit van de fietssnelweg.”

Van 23 augustus tot en met 25 augustus wordt de Westvaartdijk alvast voorlopig hersteld. In afwachting van de grondige vernieuwing van de straat worden in een eerste fase de putten in de weg opgevuld en krijgt het volledige wegdek een nieuwe laag. “Op 2 september starten de werken van de nutsmaatschappijen ter hoogte van de Lenterik in Vilvoorde. De leidingen worden verplaatst en op sommige plaatsen vernieuwd. Beurtelings verkeer blijft mogelijk.”

Vanaf 1 december start de aannemer met de effectieve herinrichtingswerken ter hoogte van de Lenterik. “Tijdens die werken wordt de rijweg volledig afgesloten en worden omleidingen voorzien. Die werken op grondgebied van de gemeente Vilvoorde lopen tot midden 2020.”

Vanaf midden 2020 begint de aannemer aan de tweede fase op grondgebied van de gemeente Grimbergen. De exacte fasering moet nog bekeken worden. Prijskaartje van de globale werken: 10 miljoen euro.