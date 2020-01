Gebruikers van Recycle!-app ondervinden strubbelingen MKV

06 januari 2020

Wie hinder ondervindt bij het gebruik van De Recycle!-app is niet de enige. Daar zit wellicht de overgang van de twee kalenders voor iets tussen, alsook de update van het Android- en iOs-systeem. “De beheerder is op de hoogte gebracht, en werkt aan een oplossing”, laat Incovo weten. Wie informatie wil over de afvalophalingen houdt best de papieren kalender in het oog. Via incovo.be/ophaalkalender kan je de kalender ook makkelijk online bekijken.