Gaan ook cafés in Vlaamse rand om 23 uur dicht? “Mogelijk komen Brusselaars er een late pint drinken” Robby Dierickx

28 september 2020

12u47 18 Vilvoorde De Vlaams-Brabantse gouverneur Jan Spooren roept burgemeesters in de Vlaamse rand op om cafés eveneens om 23 uur te sluiten, als ze in die gemeenten vrezen dat Brusselaars - door het vervroegde sluitingsuur in de hoofdstad - massaal een late pint in een lokale kroeg zullen komen drinken. “Het is geen verplichting, maar wel een aanbeveling”, zegt Spooren.

Vanaf vanavond moeten de Brusselse cafés om 23 uur de deuren sluiten omwille van de slechte coronacijfers in de hoofdstad. Om die reden vraagt Vlaams-Brabants gouverneur Jan Spooren de burgemeesters van de 19 gemeenten die grenzen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zelf te analyseren of dat vroegere sluitingsuur, in plaats van om 1 uur, ook bij hen doorgetrokken moet worden. “Waar de kans groot is dat Brusselaars na 23 uur voor een late pint de gewestgrens oversteken, raad ik de gemeenten sterk aan om eveneens een vervroegd sluitingsuur voor de cafés in te voeren”, stelt Spooren.

De 19 gemeenten waarover het gaat, zijn Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Niet tot 0.30 uur

In gemeenten waar het sluitingsuur vervroegd wordt, mag dat evenwel alleen naar 23 uur gebeuren. “Het kan niet de bedoeling zijn dat je in de ene gemeente tot 23.30 uur, en in de andere tot 0.30 uur op café kan”, aldus Spooren.

Andere maatregelen komen er - ondanks de slechte coronacijfers in de Vlaamse rand - voorlopig nog niet. De gouverneur liet vrijdag wel al weten dat er binnen twee weken, wanneer de barometer gelanceerd wordt, mogelijk wel lokaal ingegrepen zal worden.

