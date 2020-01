Frederik Vanclooster postuum benoemd tot Vilvoords stadsambassadeur



MKV

07 januari 2020

10u42 4 Vilvoorde De stad Vilvoorde heeft de overleden Frederik Vanclooster postuum benoemd tot stadsambassadeur.

De ouders van Frederik, Lucas Vanclooster en Kristien Bonneure, werden op 18 december als nieuwe stadsambassadeurs van Vilvoorde aangesteld. Het engagement van de VRT-journalisten voor Vilvoorde maakte van het koppel ideale stadsambassadeurs. Ze zijn vrijwilligers bij de organisatie van een jaarlijkse kunsttentoonstelling, straatvrijwilliger en stadsgids. In samenspraak met hen heeft het stadsbestuur nu beslist hun titel postuum over te dragen aan hun zoon.

De komende maanden zal extra aandacht uitgaan naar goede doelen die Frederik nauw aan het hart lagen. Zo was hij bij de scouts verantwoordelijk voor de zorg voor mensen met een handicap en was hij actief in het verenigingsleven. Dat hij graag gezien was bij velen, hoeft niet gezegd. Door zijn toewijding staat hij symbool voor warmte, solidariteit en zorgzaamheid voor elkaar. Volgens stad Vilvoorde is het op zijn plaats dat hij ambassadeur wordt in een stad met een recordaantal jongeren.

Rouwregister

Het lichaam van Frederik Vanclooser werd afgelopen zondag levenloos teruggevonden ter hoogte van De Kruitfabriek waar hij met zijn vrienden het nieuwe jaar had ingezet. Op woensdag 8 en vrijdag 10 januari opent De Kruitfabriek de deuren van 14 tot 19 uur voor al wie nood heeft om steun te zoeken bij elkaar. Er zal ook een rouwregister liggen waar ieder zijn medeleven kan betuigen aan Frederik en zijn familie.