Frederik Vanclooster (21) wordt postuum stadsambassadeur van Vilvoorde

MKV

07 januari 2020

10u42 4 Vilvoorde De betreurde Frederik Vanclooster heeft postuum de titel van stadsambassadeur gekregen. Meer zelfs, het waren zijn ouders die hem hún titel gaven. Het koppel - allebei geëngageerde journalisten voor de VRT - besliste in samenspraak met de stad Vilvoorde om hun titel over te dragen aan hun zoon, die in de nacht van oud op nieuw vermoedelijk verdronk na een val in het kanaal.

De ouders van Frederik, Lucas Vanclooster en Kristien Bonneure, werden op 18 december als nieuwe stadsambassadeurs van Vilvoorde aangesteld. Het engagement van de VRT-journalisten voor Vilvoorde maakte van het koppel ideale kandidaten. Ze zijn vrijwilligers bij de organisatie van een jaarlijkse kunsttentoonstelling, straatvrijwilliger en stadsgids. In samenspraak met hen heeft het stadsbestuur nu beslist hun titel postuum over te dragen aan hun zoon.

Goede doelen

De komende maanden zal extra aandacht uitgaan naar goede doelen die Frederik nauw aan het hart lagen. Zo was hij bij de scouts verantwoordelijk voor de zorg voor mensen met een handicap en was hij actief in het verenigingsleven. Dat hij graag gezien was bij velen, hoeft niet gezegd. Door zijn toewijding staat hij symbool voor warmte, solidariteit en zorgzaamheid. Volgens Vilvoorde is het op zijn plaats dat hij ambassadeur wordt in een stad met een recordaantal jongeren.

Rouwregisters

Er werden ook al twee rouwregisters geopend. Het eerste ligt in de Kruitfabriek. Daar kan iedereen die dat wil een boodschap nalaten. Ook de VUB, waar Frederik studeerde, opent een online rouwregister. “Om iedereen tijdens deze examenperiode de kans te bieden om zijn of haar medeleven te delen, hebben we een online rouwregister geopend”, laat de VUB weten.

Daarnaast maakten ze een herdenkingspagina aan. “We bleven allemaal hopen, familie en vrienden, studenten en personeel van de Vrije Universiteit Brussel, dat alles toch nog goed zou komen. Het mocht niet zijn. Met diepe droefheid vernamen we het overlijden van Frederik Vanclooster, masterstudent Computerwetenschappen. Onze gedachten zijn bij hem, en zijn naasten.”

Afscheidsplechtigheid

De afscheidsplechtigheid voor Frederik zal plaatsvinden op zaterdag 11 januari om 15 uur in het Crematorium Daelhof in Eppegem (Zemst). Rouwbetuigingen kunnen nog worden overgemaakt via de website van begrafenisondernemer Hottat of via het rouwregister dat de stad Vilvoorde maandag opende. Dat is op woensdag 8 en vrijdag 10 januari van 14 tot 19 uur beschikbaar in De Kruitfabriek aan de Steenkaai.

Het lichaam van Frederik Vanclooser werd zondag levenloos teruggevonden ter hoogte van De Kruitfabriek waar hij met zijn vrienden het nieuwe jaar had ingezet.