Fraudeproces tegen doodrijder Merel De Prins opnieuw uitgesteld JCV

13 juni 2019

16u02 0 Vilvoorde Een nieuw proces tegen Muhammed Aytekin, de man die in oktober 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde, is donderdag uitgesteld naar 19 september. Aytekin moest zich donderdag normaal gezien verantwoorden voor faillissementsmisdrijven.

Het uitstel kwam er op vraag van de advocaat van Aytekin. De 23-jarige jongeman werd voor het ongeval met Merel De Prins tot een effectieve celstraf van 5 jaar veroordeeld. Enkele maanden nadien mocht hij de gevangenis al verlaten omwille van een ernstige oogziekte. Die vrijlating werd later ingetrokken, maar in oktober van vorig jaar plaatste de strafuitvoeringsrechtbank hem onder elektronisch toezicht.

Uitzondering

Een van de voorwaarden daarvan is dat hij geen voet mag zetten in grote delen van Brussel en in Vilvoorde, Eppegem en Zemst, omdat de familie van Merel De Prins daar woont. Door die voorwaarden is het voor Aytekin onmogelijk om zijn proces bij te wonen zonder die voorwaarden te schenden, aldus zijn advocaat. De strafuitvoeringsrechtbank zal nu een uitzondering moeten verlenen zodat Aytekin toch naar de rechtbank kan komen.

Het dodelijk ongeval vond op 28 oktober 2015 plaats op het kruispunt van de Jan Frans Willemsstraat met de Radiatorenstraat. De 12-jarige Merel De Prins werd op het fietspad aangereden door een BMW die er na de aanrijding onmiddellijk vandoor ging. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar overleed later die avond aan haar verwondingen.

De bestuurder, Muhammed Aytekin, vluchtte eerst naar het buitenland maar gaf zich op 2 november dan toch aan bij de politie. Intussen was gebleken dat de jongeman nooit een rijbewijs had gehaald maar wel al 18 maal werd veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs en 5 maal voor rijden ondanks een rijverbod, waarbij hij telkens een rijverbod kreeg opgelegd. Ook op het moment van het ongeval was hij ontzet uit het recht tot sturen. Bovendien reed hij volgens de verkeersdeskundige 85 km/u, binnen de bebouwde kom, maakte hij een fout ontwijkingsmanoeuvre en was de BMW niet verzekerd.