François las nog net Het Laatste Nieuws alvorens in het huwelijksbootje te stappen met Jeannine 70jaar geleden

17 december 2019

15u23 7 Vilvoorde De meeste getrouwde koppels halen hun papieren jubileum en hopelijk ook hun gouden. Voor de tweede keer dit jaar mocht stad Vilvoorde een koppel ontvangen dat hun platina jubileum -70 jaar huwelijk- mocht vieren.

Op 10 december 1949 stapte Theophiel Leemans (89), beter gekend als François en Jeannine Moens (88) met elkaar in het huwelijksbootje. Dat deden ze nadat hij zijn vaste krant Het Laatste Nieuws las. “Ik zei nog tegen haar “Schat, morgen gaan we trouwen. Maar we moeten zien dat we ‘s ochtends de gazet nog gaan halen hé!” en zo geschiedde”, vertelt Theo. “Waar we ook gingen, zelfs op vakantie, ik moest mijn vaste krant kunnen lezen. Die wou ik ook altijd zelf kunnen halen in de winkel. Ze dagelijks laten opsturen, dat was mijn ding niet.”

Nieuwjaar vieren

Wanneer je bij een jubileum van 70 jaar denkt aan ‘oude’ mensen: denk maar snel wat anders. Het kranige koppel prijst zichzelf gelukkig met hun gezondheid. “Hij heeft al twee operaties achter de rug, ik twee jaar geleden ook ééntje, maar al bij al mogen wij zeker niet klagen over onze gezondheid. Binnenkort rijden we met de auto naar Blankenberge om naar goede gewoonte nieuwjaar te vieren!”, aldus Jeannine.

Het koppel probeert zoveel mogelijk te genieten van het leven. “We gaan graag eten, dat is genieten hé! Naar de Griek en eens naar De Met die weer open is, dat doen we graag.” Verder reisden en reizen ze nog steeds veel. Vroeger naar het Zuiden van Frankrijk, naar Griekenland en enkele keren naar Warschau voor de schoonfamilie.

Het koppel liep vroeger school op het kassei en woonde later elf jaar lang in Duitsland voor Theo’s carrière bij het leger. Na terugkomst werkte hij dertig jaar bij Shell en Jeannine werkte als stikster bij Renault.

Theo heeft een enorm palmares als wielertoerist en fietste bijvoorbeeld Milaan - San remo. Hij was 40 jaar lid van de Dijlespurters. Jeannine nam vooral het huishouden op zich als hobby. “Ik doe dat nog steeds, strijken, ‘den hof’ afdoen,... enkel na de operatie had ik wel echt hulp nodig.” Ze moesten helaas afscheid nemen van hun zoon maar genieten wel van de kleinkinderen die ze van dichtbij zagen opgroeien.

We hopen dat ze samen nog vele jaren van hun geliefkoosde krant kunnen genieten.