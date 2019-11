Fotokunstenaar King Norjeen stelt tentoon in Vilvoorde Margo Koekoekx

04 november 2019

21u05 3 Vilvoorde Jeroen De Vlieger (42) is werkzaam in de banksector, is fan van Millionaire, komt uit de muziekwereld en heeft een vrouw en twee kinderen (3 en 7). Daarnaast vult hij elk mogelijk beetje tijd met fotografie en bewerking. Op Halloween opende hij zijn expo in Vilvoorde.

Jeroen uit Vilvoorde stelt zijn werk tentoon boven de winkel van Corry Blaute. Zij baat Corry Blaute Cadeauwinkel en Thee-Sommelier uit in de Leuvensestraat. Hij gaat wekelijks bij haar langs voor thee en koffie en zo raakte de twee aan de babbel. “Zij had boven nog een heel verdiep vrij, de ideale plek om tentoon te stellen”, klinkt het. “Mensen die voor de expo komen ontvangt ze met thee en stuurt ze naar boven. Het is heel huiselijk dus mensen kunnen gerust in de zetel zitten en wat rondlopen.”

Donderdagavond viel de opening van de expo gelijk met de start van het lange weekend. Een zestig mensen kwamen zijn werken bewonderen.

Ik wil alles letterlijk én figuurlijk constant in handen hebben Jeroen De Vlieger

Twee thema’s

De expo is verspreid over twee ruimtes met elk hun thema. Zo wil hij in de eerste ruimte een maatschappelijke boodschap meegeven. “De dreiging wordt steeds rechtser. Dat heeft niet enkel ecologische maar ook economische gevolgen. Er heerst een negatieve ondertoon die intussen over heel de wereld waait.” In de tweede ruimte bevinden zich apocalyptisch geïnspireerde werken. “Ik ben op vakantie geweest in Normandië de plek waar de landingen plaatsvonden. Het had emotioneel een zware impact op me. Het gaf me het gevoel te willen compenseren. Zo trok ik bijvoorbeeld een paar koeien in de wei. Daarbij voeg ik dan veel kleur, een tegengif voor die apocalyptische symboliek.” In die fase trok hij veel foto’s van bloemen die je terugvind in de tentoonstelling. “Bij elke fase van het leven past een bepaald soort bloemen. De symboliek daarvan was een grote bron van inspiratie.”

De 31 werken zijn voornamelijk enkelvoudige prints op aluminium van A3 formaat. Daarnaast kan hij zijn ei kwijt op Instagram. “Ik werk continue op mijn iPhone. Ik wil alles letterlijk én figuurlijk constant in handen hebben. Alles wat ik momenteel maak, maak ik momenteel op het toestel. De foto’s trekken, ze bewerken en ze online gooien.” Wie eens een kijkje wil nemen kan op zijn Instagram-account terecht, daar heet hij kingnorjeen, een anagram van King Jeroen.

20 jaar muziek

Komt hij je bekend voor? Dat zou wel eens kunnen. Hij vertoefde namelijk 20 jaar lang in de muziekwereld alvorens hij vorig jaar zijn oude passie hernam. Zo was hij zanger Elgran Delgado, wat komt van lang en smal gezien hij 2m02 meet en amper 75kg weegt, bij Nunan. “Dat was heel intens en wij hebben ongelooflijk toffe dingen gedaan maar dat was dan gestagneerd. Daarna heb ik bij Dirty Vicky gespeeld. Dat ging van rockmuziek tot Nederlandstalige kleinkunst. We hebben zelfs voor De Ideale Wereld in de Kruitfabriek gespeeld. Maar het is moeilijk om altijd muzikanten te zoeken en de passie was uitgedoofd.

Krant & krijt

Heel vroeger bewerkte hij krantenfoto’s met krijt. “Ik ben meteen een doos gekleurd krijt gaan halen en weer aan de slag gegaan. Al is dat tegenwoordig meer digitaal”, vertelt Jeroen.

Hij werkte een jaar lang aan zijn collectie en deed dat op elk vrij moment dat hij kon vinden. Tijdens de middagpauze, op de trein, ‘s avonds wanneer hij thuis was i.p.v. naar tv te kijken. Ben je benieuwd naar zijn werken? Neem dan een kijkje op Instagram of ga met je eigen ogen eens een kijkje nemen boven Corry’s winkel in de Leuvensestraat 71 in Vilvoorde.