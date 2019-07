Foodtruckmarkt toe aan vierde editie DBS

01 juli 2019

18u22 0 Vilvoorde Wie zin heeft in een mooie zomerse avond in combinatie met lekker eten, goed gezelschap en een drankje kan op donderdag 4 juli naar de vierde editie van de Vilvoordse foodtruckmarkt.

‘Place to be’ is opnieuw de Grote Markt. Onder de luifel kan je vanaf 17 uur met collega’s, vrienden en familie genieten van een smaak- en sfeervol hapje. Volgende foodtrucks zijn als vaste uitbaters opgenomen voor alle edities van 2019: Baan-Siam Thai Take away, Fabbri, Yammy, Wrap’nRoll en Carafan.