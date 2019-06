Fonteinen op Grote Markt werken opnieuw DBS

25 juni 2019

19u01 4 Vilvoorde De fonteinen op de vernieuwde Grote Markt zijn na een kleine onderbreking opnieuw in gebruik. Maandag was er geen waterstraaltje te bespeuren – net nu enige afkoeling meer dan welkom is – en dat leidde al meteen tot allerlei speculaties op sociale media. Met de hitte had het alvast niks te maken. Een alarmmelding zorgde er voor dat het hele systeem moest worden gereset.

“De fonteinen functioneren sinds vanmorgen weer normaal”, legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit. “Blijkbaar was er gisteren een alarmmelding waardoor het hele systeem moest worden gereset en door de slechte ontvangst duurde het even voor de fonteinen weer aansprongen. Dit zou dus binnenkort moeten opgelost zijn.”

De fonteinen worden in principe digitaal aangestuurd via een voorgeprogrammeerd computersysteem maar het wifi-signaal valt volgens Vaes af en toe weg. “De draadloze ontvanger staat in de kelder van het stadhuis en daar is de ontvangst niet altijd optimaal. Om dit te verhelpen dient Proximus nog een bijkomende kabel te trekken. De opdracht hiertoe is gegeven. De fonteinen zijn ook nog niet opgeleverd.”

De fonteinen kunnen overigens ook handmatig worden bediend in functie van activiteiten op de Grote Markt.