Filip de Man naar Europa voor Vlaams Belang DBS

27 mei 2019

11u03 0 Vilvoorde De enige verkozene voor het Europees Parlement in onze regio is Vlaams Belang-oudgediende Filip de Man (63).

De Man zat jarenlang in de Kamer – hij werd verkozen in 1991 bij de ‘originele’ Zwarte Zondag. Daar liet hij zich opmerken als hardliner. Bij de verkiezingen van 2014 stond hij op de derde plaats van de Vlaams Belang-lijst voor het Europees Parlement, maar werd niet verkozen.

Bij een tweede poging vijf jaar op dezelfde later haalde De Man nu dus wel een zitje binnen. Hij is sinds 1995 ook al gemeenteraadslid in Vilvoorde.