Filfurdo introduceert nieuw interactief zorginstrumentzorginstrument bij mensen met dementie

Filfurdo introduceert nieuw interactief zorginstrument bij mensen met dementie

24 december 2019

17u43 0 Vilvoorde Filfurdo ontving zopas hun eerste CRDL(uitgesproken als cradle). Het is een zorginstrument en moet uitnodigen tot communicatie bij mensen met dementie. Directeur zorg, Marie De Vos: “We zagen het al een aantal keer op opleidingen en besloten er ook één aan te kopen en te gebruiken.”

Het is iets speciaals, simpel gezegd komen door fysiek contact te maken geluiden vrij. Mensen moeten de houten ovale CRDL aanraken en vervolgens met de andere hand contact maken. Handen geven, een arm strelen, drukken op de neus... noem maar op. Als gevolg van die aanrakingen komen verschillende geluiden uit de CRDL.

“We moeten zelf nog training volgen maar staan te popelen om het zorginstrument te introduceren bij onze zorgpatiënten”, vertelt Marie De Vos enthousiast.

Dennis Schuivens en Jack Chen zijn ervan overtuigd dat zorgen voor elkaar de zin is van het leven. In functie daarvan ontwierpen zij CRDL. “Het instrument stimuleert contact op een speelse manier, zonder daarbij het cognitieve vermogen aan te spreken. We zijn blij dat WZC Filfurdo daar de meerwaarde van inziet en investeert in dementie.”