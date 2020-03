Figurant Yves Lambrechts koestert warme herinneringen aan Johny Voners: “Hij is en blijft mijn favoriete kampioen” Margo Koekoekx

18 maart 2020

13u23 0 Vilvoorde Enkele maanden geleden prees Yves Lambrechts, de figurant die het van de ‘originelen’ het langst volhield, Enkele maanden geleden prees Yves Lambrechts, de figurant die het van de ‘originelen’ het langst volhield, Johny Voners nog als zijn favoriete kampioen. Nu moet Vlaanderen afscheid nemen van de bekendste amateur-keeper uit België. “Heel jammer dat we geen afscheid van hem zullen kunnen nemen. Een gewone begrafenis zal er niet inzitten.”

“Als ik Johny moet beschrijven zal dat zijn als minzaam, bescheiden en een vakman. Ik vond hem een heel sterke acteur zonder dat hij daarover moest stoefen. Dat vond ik altijd heel knap aan hem”, vertelt Yves. “Het feit dat mijn zoon Jan gemakkelijk bij hem op de schoot kroop en Johny diens grote held was, speelde natuurlijk mee. Daarnaast was hij heel vriendelijk en respectvol naar alle figuranten toe.”

Het is al jaren geleden dat de twee elkaar nog zagen. Maar uit het oog is niet uit het hart. “We hebben leuke momenten beleefd. Ik denk aan de tijd dat er vroeger nog een bar was in de studio’s van de BRT. Dan hingen we samen aan de toog en vroeg Johny om de schermen op studio5 te zetten. Zo konden we zien aan welke scène ze zaten. Meer dan eens zijn we halsoverkop de gang moeten doorlopen om op tijd aan de onze met de voetballers te beginnen”, vertelt hij lachend. “Dan kwamen we met een rood gezicht en volledig buiten adem aan. Leuke tijden!”

Favoriete kampioen

In tijden van corona vreest Yves Lambrechts dat massaal afscheid nemen van Johny Voners onmogelijk zal zijn. Voners was als acteur bekend uit FC De Kampioenen en van Amigos, maar ook als zanger en nog veel meer. “Jammer dat hij al moet gaan. Het was een man met het hart op de juiste plaats. Hij is en blijft voor altijd mijn favoriete kampioen.”