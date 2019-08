Fietser op E19 trapt richting Viaduct van Vilvoorde mvdb

28 augustus 2019

18u27 0 Vilvoorde Opvallend beeld op de E19 richting Brussel, net voor de afslag naar het Viaduct van Vilvoorde: een fietser maakte gebruik van de pechstrook en begaf zich zo al fietsend op de snelweg. Een passerende automobilist spotte de sportieveling deze namiddag rond 15.30 uur en stuurde ons achteraf de foto door.

Helaas voor de fietser met witte hoed wordt zijn actie niet gewaardeerd door de Belgische wet. Hij riskeert een boete van 150 euro. Het lijkt wel een trend deze zomer, gisterochtend nog werd een fietsster wier fiets was uitgerust met kinderzitje opgemerkt in de Antwerpse Waaslandtunnel, een tunnel onder de Schelde die voorbehouden is voor autoverkeer. Begin deze maand laveerde een fietser zich door de avondspits op de Antwerpse ring.

