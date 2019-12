Festiv’O is aan wintereditie toe MKV

10 december 2019

12u04 1 Vilvoorde Na Festiv’O kunnen we ons opwarmen voor de Festiv’O Winter Edition. Zondag 15 december kunnen alle gegadigden in de Kruitfabriek terecht voor dé hipster Kerstmarkt van het jaar. Maar liefst 38 standhouders zullen jullie een warm gevoel geven en dat kan je zelf nog aanvullen met een lekkere gluwein of de nodige jenevertjes.

Festiv’O is een mix van muziek, DIY en kunst waar dus voor elk wat wils te vinden is en te beleven valt. Het evenement vond eerder drie keer plaats in de zomer in de tuin van de Kruitfabriek, deze keer zal de hipster Kerstmarkt binnen plaatsvinden. Zowel handelaars uit Vilvoorde centrum als webshops uit heel België komen hun creatieve producten aanbieden. Heb je nog geen kerstcadeautjes kunnen shoppen? Zet aanstaande zondag dan maar met stip in je agenda.

Aan drank en eetgelegenheid zal ook geen gebrek zijn. Zo zullen er winterse cocktails in de aanbieding zijn, de nodige jenever en gluwein maar ook lekkere churros van Churros valyser uit Vilvoorde