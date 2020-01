Felix maakt drie speciale pizza’s in samenwerking met Vilvoordse restaurants ter ere van driejarig bestaan MKV

23 januari 2020

14u18 0 Vilvoorde Felix Ortiz (39) is geboren en getogen Vilvoordenaar met Spaanse roots die het zoekt in de Italiaanse keuken. Hij bakt pizza's van toen hij 20 was en heeft sinds drie jaar zijn eigen zaak Felix Pizza. Om dat te vieren gaat hij nu een samenwerking aan met drie gekende restaurants uit Vilvoorde en maakt telkens een pizza op basis van hun product. “De pop-up pizza’s zijn er al enkele maanden maar deze drie worden extra speciaal.”

De drie restaurants zijn al bekend en de plannen voor hoe de pizza’s zullen smaken ook: M by Mickles gaat de zon op je bord - euhm pizza- brengen met gemarineerde paprika’s, geitenkaas en pijnboompitten, ook de vol-au-vent van Tante Germaine gaat op pizzadeeg verschijnen en De Kuiper, het gekendste paardensteak restaurant van België gaat Felix het ideale vlees voor op de pizza bezorgen. “Vreemde combinaties? Nee hoor, ik maakte al pizza’s met stoofvlees en frieten. In Italië en Spanje serveren ze ook pizza’s met friet, waarom zou dat dan in hét land van de frieten niet kunnen?”, zegt hij geamuseerd. De drie ‘speciallekes’ staan in februari, maart en april op de kaart. “Waarschijnlijk bijt M by Mickles de spits af, wie maart en wie april voor zijn rekening neemt moeten we nog bekijken.”

Zelf gaat hij het liefst voor een pizza bresaola, Felix of een Pancetta caprino, hij blijft vernieuwen met zijn pizza’s. “Ik probeer ook Spanje toe te voegen aan mijn pizza’s. Eigenlijk kan je zowat alles op een pizza leggen, het zijn de combinaties die het hem doen.” Al enkele maanden introduceert hij pop-up pizza's en wanneer ze goed aanslaan krijgen ze een vaste plek op de menukaart.

Geheim

Bij de vraag wat zijn pizza’s dan zo speciaal maakt naast anderen is het antwoord: het deeg. “Het deeg is een geheim recept waar ik twee maanden aan gewerkt heb. Testen, proeven en geduld hebben.” Kooklessen kwamen er bij Felix niet aan te pas. “Toen ik voor het eerst pizza’s moest bakken in Testa Rossi, het restaurant waar ik als 20 jarige student werkte wist ik amper hoe ik eraan moest beginnen. Ik stond namelijk altijd in de zaal. De chef was met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de zaal zat vol. Ik had hem wel aan het werk gezien en ben toen pizza’s beginnen bakken, zijn vrouw moest mij zelfs zeggen welke ingrediënten er bij welke pizza hoorde.”

Beste pizzabakker

Zo’n tien jaar geleden bakte hij al de beste pizza’s van Vlaams Brabant en kreeg hij daar zelfs een prijs voor. Nu heeft hij sinds drie jaar zijn eigen zaak. “Mijn broer en ik verbouwden het pand hier wel een jaar. Ondertussen sta ik er n het weekend met drie extra krachten voor. Dan vliegen de pizza’s er hier door. Op een drukke avond zijn dat er wel 100.” Als we vragen wat zijn droom is, blijkt dat een moeilijke vraag te zijn voor Felix die volledig down to earth is. “Misschien meerdere filialen openen in de toekomst? Geen idee, ze hebben mij altijd geleerd om stap voor stap te gaan en dat doe ik ook. Momenteel ben ik bezig met het uitbreiden van de website, mensen gaan dan online hun bestelling kunnen plaatsen. Eigenlijk kan dat nu ook al via www.takeaway.com, maar het gaat ook via de eigen site gaan binnen kort. Dat zal de volgende stap zijn”, zegt hij tevreden.

Wie graag zelf eens proeft, kan zijn pizza telefonisch bestellen en afhalen, laten leveren of ter plaatse verorberen in hartje Vilvoorde in de Mechelsestraat 52. Meer informatie op de website www.felixpizza.be.