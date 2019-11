Familiedrama in Vilvoorde: man (25) doodt vader (58) en geeft zich aan Redactie

08 november 2019

18u17

Bron: eigen berichtgeving, VTMNIEUWS 96 Vilvoorde In de Wipstraat in Vilvoorde heeft zich een familiedrama afgespeeld. Een 25-jarige man heeft er zijn vader (58) gedood en heeft zich nadien aangegeven bij de politie in Brussel. Dat meldt VTMNIEUWS en wordt bevestigd aan HLN.

“Deze namiddag heeft een 25-jarige man zichzelf aangegeven bij de politie in Brussel, met de melding dat hij zijn vader had vermoord”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “De politie is ter plaatse gegaan en heeft het lijk van de 58-jarige man aangetroffen.”

Het gerechtelijk labo van de federale politie en een wetsarts zijn intussen ter plaatse gekomen in de Wipstraat, voor een sporenonderzoek en een eerste onderzoek van het lijk. De 25-jarige man wordt ook nog verhoord. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor moord, maar kan voorlopig nog niet meer duidelijkheid verschaffen over de aanleiding of de juiste omstandigheden van de feiten. De zoon woonde nog in bij zijn vader. Het gezin stond niet bekend als een probleemgezin.

