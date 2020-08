Fabio (19) en Maxime (21) delen met non-profit ‘Fam.ly’ kledij uit aan daklozen, maar daar blijft het niet bij: “We willen positiviteit rondbrengen” JMBB

31 augustus 2020

09u31 4 Vilvoorde Twee Vilvoordse jongeren zijn in de coronaperiode gestart met ‘Fam.ly’, een non-profit die “geluk, positiviteit en inspiratie wil rondbrengen". Zo brachten ze al onder meer zakken vol kledij naar Brusselse daklozen.

Fabio Esquiliche (19) en Maxime Schaekels (21) doen dat niet alleen aan de hand van challenges op sociale media, maar ook met concrete acties: in volle coronacrisis leverden ze meer dan vijfhonderd pannenkoeken en muffins af aan het adres van de zorgsector, maakten ze een park schoon in Vilvoorde, en zijn ze in Limburg een moestuin gaan aanmaken en gaan helpen op een kinderboerderij. “We merkten dat er meer positiviteit in de wereld gestuurd moes worden. Daar wouden we met onze Instagram een twist aan geven.”

Laatst bracht het duo ook een bezoekje aan Brussel om er verschillende zakken met kleren aan daklozen te schenken. Die actie past dan ook perfect in de filosofie van de non-profit: “Fam.ly staat voor liefde, plezier, geluk, en positiviteit. We willen mensen blij maken, helpen, en vooral jongeren er bewuster van maken dat kleine, simpele zaken veel kunnen veranderen.” Op den duur willen Fabio en Maxime dan ook grotere acties tot stand brengen, die moeten draaien rond een van hun vijf pilaren: voeding, natuur, welzijn, sport, en armoede.

Het duo volgen kan via Instagram en Facebook.