Extra hotspot met gratis wifi dankzij Europese steun DBS

11 juni 2019

09u51 0 Vilvoorde De stad heeft 15.000 euro Europese steun binnengehaald voor gratis wifi. Vilvoorde heeft nu anderhalf jaar tijd om een hotspot te realiseren.

Vorig jaar lanceerde de Europese Commissie het programma Wifi4EU, een initiatief om tegen 2020 zo’n 6 000 tot 8 000 Europese gemeenten te helpen bij het installeren van gratis wifi op openbare plaatsen.

In 2018 werden 2 800 gemeenten van over heel Europa geselecteerd. Vilvoorde was er toen niet bij. Deze keer valt Vilvoorde wel in de prijzen. Meer dan 10 000 gemeenten dienden in april een aanvraag bij Europa in, 3 400 daarvan kregen enkele dagen geleden goed nieuws in hun mailbox, waaronder Vilvoorde, dat steeds nadrukkelijker inzet op digitalisering.

In februari van dit jaar besliste de stad ook al gratis wifi te installeren op de vernieuwde Grote Markt, toen met eigen middelen. De stad wil echter veel meer inzetten op externe financiering, onder meer vanuit Europa.

Schepen voor digitalisering Peter Van Kemseke (CD&V) reageert tevreden: “Voor heel wat mensen die geen 3G of 4G hebben, is gratis wifi een belangrijk, soms noodzakelijk hulpmiddel om digitale vaardigen te ontwikkelen die vandaag de dag onontbeerlijk zijn, bijvoorbeeld om werk te vinden. Daarnaast past zo’n tweede gratis hotspot in de inspanningen van de stad om haar digitale achterstand weg te werken en stap voor stap te evolueren naar een ‘slimme stad’, een van de doelstellingen uit het bestuursakkoord. Het stadsbestuur heeft begin deze maand ook daarvoor het licht op groen gezet.”

De komende weken zal het stadsbestuur beslissen waar die nieuwe hotspot zal komen.