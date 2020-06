EXPO1800: vier tentoonstellingen in acht wijken gedurende twee maanden Margo Koekoekx

28 juni 2020

19u17 0 Vilvoorde Stad Vilvoorde daagt haar inwoners en mensen die een link met de stad hebben uit voor haar vierdelige fotochallenge. Iedereen kan foto's insturen gerelateerd aan vier verschillende thema’s en de zestien populairste foto’s worden telkens in een tentoonstelling gegoten. Die krijgt de naam EXPO1800 mee en zal in verschillende wijken te zien zijn.

Meer nieuws over de fotochallenge met bijhorende tentoonstellingen: EXPO1800. De verwijzing naar Vilvoorde is duidelijk gezien de postcode die erin verwerkt is. Al wie een link heeft met Vilvoorde mag meedoen met de wedstrijd en ook wat je vastlegt moet te maken hebben met Vilvoorde. Elke challenge eindigt met zestien laureaten. Hun foto’s staan telkens twee weken in twee verschillende wijken opgesteld en zijn op Facebook te zien. In het totaal komen dus acht wijken aan bod. De deadlines zijn verspreid over de zomervakantie maar let op, de eerste is maandag al!

Wie wil deelnemen neemt best een kijkje op de website voor meer uitleg en een portie inspiratie. We maakten al een kort overzicht hieronder. Is het nemen van foto’s niet voor jou weggelegd? Geen probleem je kan een hele zomer gaan genieten van anderen hun inzendingen.

Thema 1: Landschap - deadline: 29 juni - EXPO: Faubourg & Far West, van 10 juli tot 26 juli 2020.

Thema 2: Mens - deadline: 20 juli - EXPO: Kassei & Koningslo, van 31 juli tot 16 augustus 2020.

Thema 3: Natuur - deadline: 10 augustus - EXPO: Peutie & Houtem, van 21 augustus tot 6 september 2020.

Thema 4: Cultuur - deadline: 31 augustus - EXPO: Broek & Centrum, van 11 september tot 27 september 2020.