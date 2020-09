EXPO1800 loopt bijna op zijn einde Margo Koekoekx

23 september 2020

11u51 0 Vilvoorde Iedereen die een link heeft met Vilvoorde kon meedoen aan EXPO1800. Een fotochallenge waar iedereen met professionele camera of gewone smartphone aan kon deelnemen. Deze week loopt deze geslaagde zomerse activiteit af.

Vier thema’s, vier tentoonstellingen en vier publieksprijzen. De laatste tentoonstelling loopt af op 27 september en de allerlaatste publieksprijs valt nog te winnen. Stemmen kan nog tot 28 september. De winnaar van elk thema krijgt een afdruk van zijn of haar eigen foto in groot formaat van 80 op 120cm.

“Wat er met alle foto’s gebeurt? We vinden ze zo prachtig dat we ze willen verzamelen op één plek in de openbare ruimte. Waar dat zal zijn weten we nog niet”, zegt schepen voor cultuur Moad El Boudaati (Sp.a). “Ik ben heel tevreden over hoe dit verliep. Het had ook succes en we denken er sterk aan om volgende zomer een soortgelijk initiatief te organiseren.”

De publiekswinnaars waren Wim Patry voor thema landschap, Rami El Bakkali en Robert Aenspeck voor thema natuur. Wie thema cultuur wint valt nog af te wachten.

De verzameling foto’s voor de laatste stemronde vind je hier.