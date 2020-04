Engie koopt terrein van 30 hectare om nieuwe gascentrale op te zetten Margo Koekoekx

10 april 2020

16u01 0 Vilvoorde ENGIE en EMGB hebben een overeenkomst gesloten over de verkoop van de site en de bestaande gascentrale van Vilvoorde. Er kwam interesse in het terrein van alle hoeken waaronder Quatar en de VS. Het was ENGIE die uiteindelijk het terrein kon opkopen.

De stad ziet de site als ideale energiesite. “Zowel de ligging als de leidingen die reeds aanwezig zijn, zijn een troef. Ze hebben daar als het ware het stopcontact van heel de buurt tot Brussel toe”, zegt Hans Bonte (Sp.a). “Er zijn veel opties om daar op een milieuvriendelijke manier aan energiewinning te doen. Denk aan zonnepanelen, water en warmte of windenergie.”

Stoom- en gascentrale

ENGIE heeft de ambitie om op hun nieuwe terrein een nieuwe stoom- en gascentrale te bouwen met een capaciteit tot 870 megawatt. Daarmee zal deze nieuwe gascentrale een essentiële schakel zijn in de toekomstige bevoorradingszekerheid van het land.

De site van Vilvoorde beslaat in totaal 30 hectare en huisvest al sinds de jaren ’60 installaties voor elektriciteitsproductie. ENGIE koopt nu de bestaande gascentrale en voegt die bij zijn eigen deel van het terrein, met de ambitie om daar een nieuwe stoom- en gascentrale van 870 megawatt te bouwen indien een capaciteitsvergoedingsmechanisme in werking treedt. De aanvraag voor een verbinding met het hoogspanningsnet is al ingediend bij Elia.

Bos behouden

Het grote terrein rondom de koeltorens bevat ook een stuk bos. Enkele jaren geleden voerde het stadsbestuur nog actie tot behoud van het bos. “We hebben nu dan ook in de overeenkomst benadrukt dat dat behouden moet blijven”, aldus Bonte.