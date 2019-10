En dan zit er plots een oehoe op je dak Margo Koekoekx

02 oktober 2019

17u14 2 Vilvoorde Nicolas Grootjans (21) uit Vilvoorde schrok zich afgelopen maandag een bult. Hoewel er op het dak van zijn woning aan de Hendrik I-lei anti-duivenpinnen bevestigd zijn, dacht hij rond 17 uur het geluid van een koerende duif te horen. Maar niets was minder waar... Toen hij naar boven keek, zag hij een gigantische uil zitten op de nok van het dak.

Nicolas maakte een filmpje en haalde zijn zus erbij om het grote dier te bekijken. Daarbij kwam ook de hond buiten en bij de eerste blaf, spreidde de oehoe weer zijn vleugels.

“Enkele jaren geleden was de oehoe bijna uitgestorven maar we zien hem nu steeds meer opduiken in de vrije natuur. De laatste tijd ook steeds meer in Vlaanderen en dat is een goede zaak”, zegt Simon Feys (38) één van de vogelexperten van Natuurpunt. Hij bevestigt dat het wel degelijk om een oehoe gaat. Het dier is veel groter dan een ‘gewone’ ransuil, die zich ook vrijwel nooit op daken of open plekken vertoont. “Dit wijst op herstel van de biodiversiteit. Dit zal wel een impact hebben op andere soorten. Zo is de oehoe zeer territoriaal en zullen andere uilsoorten eerder wijken voor hem.”

Oehoe als huisdier

Heel erg zeldzaam in Vlaanderen is het spotten van een oehoe niet, al kom je deze vogel in een grote stad als Vilvoorde niet snel tegen. De laatste jaren - sinds de start van het Harry Potter-tijdperk - zijn oehoe’s populair als huisdier, maar de vogels durven al wel eens te ontsnappen en voor de vrijheid te kiezen.

Egel is slachtoffer

Zelf moet je voor deze imposante uil met een lichaamslengte tussen de 60 en 75 centimeter en een spanwijdte tot maar liefst 190 centimeter breed niet bang zijn. Ook volwassen vossen zal hij niet als prooi aanschouwen, tenzij het om een jong of ziek dier gaat. Wie wel tot de potentiële slachtoffers behoren zijn sperwers, hazen, konijnen en vreemd genoeg ook egels die ondanks hun stekels makkelijk te verslinden zijn door de oehoe met zijn sterke poten en scherpe snavel.

Tuur gerust wat in de lucht wanneer het schemert. Wie weet landt hij de volgende keer op jouw dak. Ook in Koningslo is hij al gespot.