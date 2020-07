Eliona overgelaten aan leverancier Winterhalter Margo Koekoekx

14u52 0 Vilvoorde Bedrijf Eliona, distributeur van professionele vaatwasmachines en turbo-ovens voor de horeca, is overgenomen door Winterhalter. De twee firma’s werken al meer dan 50 jaar samen. CEO Wim Van Assche overhandigd het bedrijf met volle vertrouwen.

Eliona bestaat al sinds 1954 en is aan haar derde generatie toe. Ze kregen afgelopen jaren al verschillende voorstellen van geïnteresseerden om het bedrijf over te kopen. Pas nu gaan ze daarop in. De hoofdredenen hiervoor zijn het feit dat distributiecentra van deze goederen zo goed als uitgestorven zijn én dat dochter Anne en zoon Tim Van Assche van het familiebedrijf nog actief zijn in andere ondernemingen. Het interessegebied is ruim en de distributiecentra lijken een overbodige schakel te worden.

Tim is actief in de snelgroeiende wereld van de escaperooms en zus Anne baat Firma uit. Het horecagedeelte dat op dezelfde locatie ligt als Eliona. Zowel Firma als Eliona blijven op dezelfde locatie. “Voor ons was het vooral belangrijk dat er voor de werknemers niets verandert”, zegt Tim.

In België gebruikt twee derde van de restaurants uit de Gault&Millau-gids dagelijks een Winterhalter toestel. Het management van Eliona schat dat er duizenden toestellen in gebruik zijn over heel België. Ook toestellen van Menumaster blijven leverbaar via Eliona nu het bedrijf in zijn totaliteit is overgenomen.